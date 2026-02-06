Сарик Андреасян раскрыл, сколько сотен миллионов рублей ушли на «Сказку о царе Салтане»

06 февраля 2026, 17:56

Сарик Андреасян рассказал, что на «Сказку о царе Салтане» ушло 700 млн рублей

Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @sarik_andreasyan)

Сарик Андреасян впервые откровенно рассказал о бюджете своего нового проекта — фильма «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».