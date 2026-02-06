Сарик Андреасян раскрыл, сколько сотен миллионов рублей ушли на «Сказку о царе Салтане»
Сарик Андреасян впервые откровенно рассказал о бюджете своего нового проекта — фильма «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На премьере картины режиссёр признался, что на экранизацию классического произведения потратили внушительную сумму — порядка 700 миллионов рублей. По его словам, такой масштаб был осознанным решением: команда сразу поставила цель сделать проект максимально качественным и визуально убедительным.
Андреасян подчеркнул, что деньги ушли не «в никуда», а на реальные, дорогостоящие элементы производства. Речь идёт о масштабных декорациях, сложной компьютерной графике, а также костюмах, которые создавались индивидуально и с большим вниманием к деталям.
Сарик отдельно отметил, что команда принципиально отказалась от использования искусственного интеллекта в создании визуальных эффектов. Чтобы доказать это зрителям и критикам, на площадке устанавливали дополнительные камеры — материалы с них планируют использовать в промо, показывая реальный процесс съёмок и производства.
