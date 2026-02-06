«Она просто со мной не говорила»: Яглыч признался, как жена пережила его поцелуй с Бузовой

06 февраля 2026, 17:41

Владимир Яглыч рассказал о реакции жены на экранную любовь с Ольгой Бузовой

Владимир Яглыч с женой (Фото: Instagram* / @yaglych)

Владимир Яглыч стал одним из главных мужских героев фильма Ольги Бузовой «Равиоли Оли», где актёрам по сценарию пришлось сыграть романтическую линию — не обошлось и без поцелуя. Об этом сообщает Super.





На премьере картины артист откровенно рассказал журналистам, как на такие съёмки отреагировала его супруга.



По словам Яглыча, ревности избежать не удалось — и это, как он отметил, абсолютно нормально. При этом жена актёра прекрасно осознаёт специфику профессии и доверяет мужу как профессионалу, поэтому никаких громких сцен или конфликтов в семье не возникло.





«Знаете, она меня считает профессионалом, я надеюсь. Безусловно, конечно, ревновала. Ну, а как? Что она мне говорила в эти моменты? А она просто со мной не говорила…» — с улыбкой признался Владимир.