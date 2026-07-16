«Забрала»: фигуристка Александра Трусова получила диплом МГУ
Фигуристка Александра Трусова окончила факультет журналистики
22-летняя фигуристка Александра Трусова сообщила в соцсетях, что завершила обучение в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
Спортсменка окончила факультет журналистики и поделилась радостной новостью с подписчиками, опубликовав фотографию с дипломом.
«Диплом забрала», — лаконично написала Трусова в своём Telegram-канале.Ранее фигуристка признавалась, что подготовка к защите дипломной работы и выпускным экзаменам оказалась для неё сложнее, чем участие в спортивных соревнованиях.
Напомним, Александра Трусова уже полтора года состоит в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. Супруги не раз отвечали на критику в свой адрес, заявляя, что не считают себя слишком молодыми для создания семьи и осознанно приняли решение узаконить отношения.
В августе 2025 года у пары родился сын Михаил. А незадолго до этого супруги отметили дни рождения путешествием по Италии. По словам Трусовой, изначально она планировала провести праздник дома, однако в итоге решила отправиться в семейную поездку.