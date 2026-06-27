«Его время прошло»: Виктория Боня резко ответила Никите Михалкову

27 июня 2026, 23:02

Боня раскритиковала Михалкова за взгляды на современную аудиторию

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня ответила в соцсетях на критику Никиты Михалкова, заявив, что режиссёр, по её мнению, потерял связь с современной аудиторией.





Модель высказалась о словах Михалкова и отметила, что считает одной из причин его непопулярности среди части зрителей излишнюю привязанность к прошлому.



По словам Бони, сегодня люди сами выбирают, кого слушать и чьему мнению доверять, а не ориентируются только на известных представителей прежних эпох.





«Человек, всю жизнь живущий элитарной жизнью, до сих пор живет в прошлом, где говорить могут только такие бояре, как он. И, похоже, его очень раздражает, что сегодня миллионы людей сами выбирают, кого слушать и слышать!» — возмутилась модель.