«Сегодня я счастлива»: Алсу поделилась откровенными мыслями в день своего 42-летия
Алсу отметила 42-летие и призналась, о чём молится в свой день рождения
Алсу отпраздновала 42-й день рождения и поделилась с поклонниками личными размышлениями о жизни, счастье и самом важном, что сегодня для неё имеет значение. В праздничный день певица опубликовала искреннее обращение, в котором подвела своеобразный итог прожитым годам.
По словам артистки, сейчас она особенно остро ощущает чувство благодарности за всё, что уже произошло в её жизни, и с надеждой смотрит в будущее.
«В этот день больше всего я чувствую благодарность за эту жизнь, за всё, что было, и за всё, что ещё впереди», — написала певица.Алсу призналась, что нынешний период считает одним из самых гармоничных и счастливых в своей жизни. По её словам, с возрастом она стала спокойнее, осознаннее и научилась по-настоящему ценить каждый момент.
«Мне кажется, я нахожусь в очень красивом этапе своей жизни — более осознанном, спокойном и настоящем, и сегодня я счастлива», — поделилась артистка.В день рождения певица также поблагодарила Всевышнего за людей, которые находятся рядом с ней, и призналась, что её главная молитва сейчас связана со здоровьем родителей. Именно благополучие близких, по словам Алсу, остается для неё самым важным желанием.