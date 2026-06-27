«Сегодня я счастлива»: Алсу поделилась откровенными мыслями в день своего 42-летия

27 июня 2026, 22:12

Алсу отметила 42-летие и призналась, о чём молится в свой день рождения

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Алсу отпраздновала 42-й день рождения и поделилась с поклонниками личными размышлениями о жизни, счастье и самом важном, что сегодня для неё имеет значение. В праздничный день певица опубликовала искреннее обращение, в котором подвела своеобразный итог прожитым годам.





По словам артистки, сейчас она особенно остро ощущает чувство благодарности за всё, что уже произошло в её жизни, и с надеждой смотрит в будущее.





«В этот день больше всего я чувствую благодарность за эту жизнь, за всё, что было, и за всё, что ещё впереди», — написала певица.

«Мне кажется, я нахожусь в очень красивом этапе своей жизни — более осознанном, спокойном и настоящем, и сегодня я счастлива», — поделилась артистка.