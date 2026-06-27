«Мы всё ещё друзья?»: Милли Бобби Браун расплакалась после окончания «Очень странных дел»
Милли Бобби Браун после финала «Очень странных дел» просила прощения у коллег
Милли Бобби Браун откровенно рассказала, как тяжело переживала завершение съёмок пятого сезона сериала «Очень странные дела». По словам 22-летней актрисы, после окончания многолетней работы она столкнулась с лёгкой депрессией и боялась потерять связь с людьми, которые за годы стали для неё настоящей семьёй.
В подкасте Happy Sad Confused Милли призналась, что во время прощания с командой подходила к коллегам и просила у них прощения, переживая, что могла кого-то обидеть за десять лет совместной работы.
«Простите, если я когда-нибудь вас расстроила. <…> Мы всё ещё друзья? Вы ведь не перестанете со мной общаться?» — вспомнила актриса свои слова.По словам Браун, актёрский состав и съёмочная группа стали для неё гораздо большим, чем просто коллегами. Она призналась, что за десять лет работы проводила с ними больше времени, чем с собственной семьёй, поэтому расставание оказалось невероятно болезненным.
Актриса рассказала, что после завершения проекта ей было сложно справиться с эмоциями. В один из дней, оказавшись на пляже, она не смогла сдержать слёз и просто сидела, плача, осознавая, что важный этап её жизни подошёл к концу.