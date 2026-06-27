«Мы всё ещё друзья?»: Милли Бобби Браун расплакалась после окончания «Очень странных дел»

27 июня 2026, 22:55

Милли Бобби Браун после финала «Очень странных дел» просила прощения у коллег

Милли Бобби Браун (Фото: Instagram* / @milliebobbybrown)

Милли Бобби Браун откровенно рассказала, как тяжело переживала завершение съёмок пятого сезона сериала «Очень странные дела». По словам 22-летней актрисы, после окончания многолетней работы она столкнулась с лёгкой депрессией и боялась потерять связь с людьми, которые за годы стали для неё настоящей семьёй.





В подкасте Happy Sad Confused Милли призналась, что во время прощания с командой подходила к коллегам и просила у них прощения, переживая, что могла кого-то обидеть за десять лет совместной работы.





«Простите, если я когда-нибудь вас расстроила. <…> Мы всё ещё друзья? Вы ведь не перестанете со мной общаться?» — вспомнила актриса свои слова.