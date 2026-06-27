«Я плюнула и начала делать то, что хочу»: Юлия Савичева объяснила свой «грязный» образ
Юлия Савичева призналась, что «грязный» выход стал отражением её тёмной стороны
Юлия Савичева впервые подробно объяснила, почему появилась на одном из светских мероприятий в чёрном платье, облитом тёмной жидкостью. По словам певицы, этот образ не был попыткой эпатировать публику — он стал отражением её внутреннего состояния и тех эмоций, которые она долгое время скрывала.
В подкасте Наташи Гасанхановой артистка призналась, что много лет не позволяла себе быть настоящей, поскольку чувствовала необходимость соответствовать ожиданиям окружающих. Однако теперь решила отказаться от этого и делать то, что действительно откликается ей самой.
«Это я на сто процентов, которая скрывалась в глубине, и мне как будто не разрешалось оттуда выходить. Скажу так, завуалированно. Я давно этого хотела, но боялась. Я плюнула и начала делать то, что хочу», — заявила Савичева.По словам певицы, тёмная жидкость на платье символизировала её внутреннюю борьбу, накопившиеся переживания, боль, агрессию и жизненные испытания. Она отметила, что у каждого человека есть сторона, которую важно принять и научиться контролировать.
«Моя тёмная сторона разрушает. Она разрушает всё — не только меня, но и людей вокруг. Если ты не обуздаешь это, то окончательно разрушишься», — добавила артистка.Савичева также призналась, что долгое время ощущала себя чужой в глянцевом шоу-бизнесе и пыталась соответствовать навязанным стандартам. Сейчас, по её словам, она больше не хочет ничего никому доказывать и намерена оставаться собой, даже если это вызывает неоднозначную реакцию публики.