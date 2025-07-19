Ксения Бородина показала роскошную квартиру в центре Москвы, где будет жить с Сердюковым и дочерьми
Ксения Бородина наконец завершила ремонт в столичной квартире. Телеведущая провела экскурсию по своему жилью, откуда открывается замечательный вид на город.
Звезда реалити-шоу «Дом-2» в прошлом году купила недвижимость в Москве за 80 миллионов рублей. Долгое время Бородина делала ремонт. Теперь работы завершены, и звезда решила показать результат своим поклонникам.
В Telegram-канале она написала, что переезжать в квартиру из загородного дома не собирается, а использовать квартиру будет тогда, когда семье нужно задержаться в Москве по делам.
Квартира Ксении Бородиной располагается в жилом комплексе премиум-класса «Покровская, 9». Из её панорамных окон открывается вид на бизнес-центр «Москва-Сити» и Поклонную гору.
42-летняя телеведущая решила оформить интерьер в светлых тонах. Комната дочерей Ксении выполнена в пыльно-розовом цвете, а кухня с гостиной – в серо-бежевых оттенках.
Читайте также: