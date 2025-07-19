Ксения Бородина показала роскошную квартиру в центре Москвы, где будет жить с Сердюковым и дочерьми

19 июля 2025, 10:50

Ксения Бородина показала новую квартиру в Москве за 80 миллионов рублей

Ксения Бородина с детьми и Николаем Сердюковым (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина наконец завершила ремонт в столичной квартире. Телеведущая провела экскурсию по своему жилью, откуда открывается замечательный вид на город.