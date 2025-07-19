«Свое место любви»: Эвелина Бледанс назвала необычное место своего первого поцелуя

19 июля 2025, 11:50

Эвелина Бледанс рассказала о первом поцелуе на кладбище

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала своей коллеге по цеху Анфисе Чеховой о том, где впервые поцеловалась и о своей детской влюбленности.





В юности Эвелина, по ее словам, влюбилась в телевизионную знаменитость. Затем она призналась, что не только работала с Филиппом Киркоровым, но и побывала в отношениях с ним. Самым неожиданным стало то, что Бледанс раскрыла «свое место любви», которое находится в Ялте, где Эвелина родилась и выросла.





«Мы вместе ходили в театральную студию с этим Гошей, он меня провожал. Место неординарное, но там надгробия не очень видны. Многие вещи я делала на кладбище. У каждого человека своё место любви», — поделилась собеседница с Анфисой Чеховой.