Егор Крид блеснул литературной эрудицией, вспоминая произведения за авторством Евгения Онегина

Известный российский рэп-исполнитель и автор песен Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин - прим. ред.) попался на жёсткий розыгрыш, показавший нетвёрдое знание им школьной программы по литературе. Певец пытался вспомнить произведения, которые написал... Евгений Онегин.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Алёна, Блин!». Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента, рэпер закрывает глаза и сосредоточенно пытается вспоминать, потому что эти имя и фамилию он явно где-то слышал.
Затем один из них спрашивает певца, слышал ли он об Онегине и хороший ли тот писатель.
Потом он делает смелое предположение, что тот, о ком его спросили, некто очень известный, с чем интервьюеры безоговорочно соглашаются.
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«Это яма, брат. Похоже, мы в кювете», — комментируют происходящее собеседники Крида, сочувственно переглядываясь.
Затем один из них спрашивает певца, слышал ли он об Онегине и хороший ли тот писатель.
«Конечно, слышал. Да, очень хороший», — уверенно заявляет Егор.
Потом он делает смелое предположение, что тот, о ком его спросили, некто очень известный, с чем интервьюеры безоговорочно соглашаются.
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Александр Бойцов