«Краш вернулся»: поклонники в восторге от преображения Егора Крида — фото

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)
Певец Егор Крид кардинально преобразился и опубликовал фотографии в новом образе. 30-летний артист отстриг длинные волосы и сделал короткую стрижку.
Исполнитель хита «Будильник» нередко менял имидж, однако в какой-то момент решил сделать частью своего образа длинные кудрявые волосы. Он делал разнообразные прически, носил шапки, а недоброжелатели критиковали Егора за внешний вид.
Накануне Крид поделился фото со своей новой прической и привел в восторг преданных поклонников его творчества. Он позировал в зеркале ванной комнаты. Егор показал татуировки на теле и был с серьгой в носу. На другом снимке певец улыбался.
Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)
Фанаты оценили новый образ певца и похвалили его.
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Накануне Крид поделился фото со своей новой прической и привел в восторг преданных поклонников его творчества. Он позировал в зеркале ванной комнаты. Егор показал татуировки на теле и был с серьгой в носу. На другом снимке певец улыбался.
«Это я подписчикам свою прическу показываю, так что проходите мимо», — подписал публикацию артист.
Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)
Фанаты оценили новый образ певца и похвалили его.
«Ну наконец-то. Тебе идет короткая стрижка, понимаешь? Очень! А особенно та, как из 2015-2016», «Боже, это шикарно», «Помолодел», «Краш вернулся», «Тебе так идет», «Опять влюблена», — отметили они в комментариях.
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Ольга Енгалычева