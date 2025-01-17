Егор Крид подарил 22-летней поклоннице подвеску из белого золота с бриллиантами и лично застегнул её на шее студентки

Егор Крид (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Популярный российский певец Егор Крид подарил поклоннице золотую подвеску с бриллиантами. Он лично застегнул украшение на шее 22-летней студентки.
Подвеска является уникальным украшением, специально созданным российским ювелиром MOZI J из белого золота с бриллиантами в два карата. Она выполнена в форме логотипа нового альбома Крида. Подвеска выполнена в двух экземплярах: одна подарена студентке, а вторая принадлежит самому певцу. Так как же столь ценное и редкое украшение попало к простой московской студентке?
Дело в том, что Крид совместно с HiFi-стримингом Звук объявил конкурс, победителем которого станет человек, дольше всего прослушавший песни из нового альбома исполнителя в приложении Звука. За это участник получит заветный драгоценный кулон.
Победительницей оказалась 22-летняя Стелла Катана – студентка столичного университета ММУ, обучающаяся по направлению «Реклама, PR, SMM». Она рассказала, что является давней поклонницей Крида. Больше всего из нового альбома ей понравится трек «Не для меня».
Крид лично вручил подвеску победительнице и сразу застегнул его на шее поклонницы.
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Дело в том, что Крид совместно с HiFi-стримингом Звук объявил конкурс, победителем которого станет человек, дольше всего прослушавший песни из нового альбома исполнителя в приложении Звука. За это участник получит заветный драгоценный кулон.
Победительницей оказалась 22-летняя Стелла Катана – студентка столичного университета ММУ, обучающаяся по направлению «Реклама, PR, SMM». Она рассказала, что является давней поклонницей Крида. Больше всего из нового альбома ей понравится трек «Не для меня».
Крид лично вручил подвеску победительнице и сразу застегнул его на шее поклонницы.
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Анастасия Чинкова