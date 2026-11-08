Егор Крид исполнил мечту неизлечимо больного ребёнка
Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) исполнил мечту неизлечимо больного ребёнка. В своём блоге артист рассказал, что его тронула история мальчика Максима, который страдает редким заболеванием.
Певец решил навестить малыша.
«Мне рассказали про классного парня Максима, у которого была мечта — со мной познакомиться и встретиться. У Максима редкое генетическое заболевание, поэтому ему непросто долго находиться в одном положении, а даже обычная поездка из дома становится испытанием», — рассказал Егор.Булаткин добавил, что мальчик увлекается шахматами, а недавно участвовал в соревнованиях и занял пятое место — у него первый разряд.
«Поэтому я взял с собой шахматы в подарок и вчера приехал к нему домой. Познакомились, пообщались, а потом, конечно, сыграли партию!» — сообщил Крид.Музыкант и его новый друг сыграли вничью. Артист подчеркнул, что очень ждёт мальчика на ближайшем концерте.