«Стали какие-то впавшие глаза»: Олег Майами ответил на обвинения в пластике

08 ноября 2026, 10:10

Певец Олег Майами опроверг слухи об операции на глазах

Олег Кривиков (Фото: Instagram* @miamioleg_official)

Певец Олег Майами (настоящее имя — Олег Кривиков) опроверг слухи о бьюти-операциях. Соответствующее заявление он опубликовал в своём блоге.





Между гастрольными выступлениями музыкант увидел комментарии пользователей о том, что он якобы сделал пластическую операцию на глаза, из-за чего они стали выглядеть «впалыми». Артист не стал откладывать ответ и записал эмоциональное видеоопровержение прямо во время тренировки на беговой дорожке.

«... пишут: он сделал себе операцию на глаза, у него стали какие-то впавшие глаза. Откуда? Ну как, как люди могут додуматься такое написать? Я даже не хожу к косметологу на чистку. Я просто правильно питаюсь и занимаюсь спортом. У меня нет никаких операций, не было и я их не планирую», — заявил Олег.