«Для неё это был удар»: Наталья Бочкарёва развелась с мужем из-за измены
Наталья Бочкарёва развелась с мужем после семи лет брака из-за его измены
Актриса Наталья Бочкарёва развелась с бизнесменом Романом Гавриловым после семи лет брака. Как сообщает VOICE, инициатором разрыва стал мужчина: он обратился в суд в конце сентября.
Бочкарёва хотела сохранить семью и выступала против развода. Роман указал в судебных документах, что с декабря прошлого года не живёт с женой. В суде выяснилось, что у бизнесмена есть другая семья.
«Его адвокат заявил: разводите нас, человек уже давно живёт в другой семье. От адвоката вообще это узнала, что уже давно, оказывается», — рассказала актриса.Адвокат Натальи Маргарита Гаврилова отметила, что артистка тяжело восприняла новость.
«Для неё это был удар. Она глубоко была убеждена в том, что они всё ещё пребывают в отношениях», — заявила юрист.Бочкарёва осталась жить в съёмном доме. Роман продолжает оплачивать аренду и встречается с трёхлетним сыном Александром. Наталья подала иск о взыскании алиментов и определении места жительства мальчика.