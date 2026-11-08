«Для неё это был удар»: Наталья Бочкарёва развелась с мужем из-за измены

08 ноября 2026, 09:26

Наталья Бочкарёва развелась с мужем после семи лет брака из-за его измены

Наталья Бочкарёва (Фото: Instagram* @natalia_bochkareva_official)

Актриса Наталья Бочкарёва развелась с бизнесменом Романом Гавриловым после семи лет брака. Как сообщает VOICE, инициатором разрыва стал мужчина: он обратился в суд в конце сентября.





Бочкарёва хотела сохранить семью и выступала против развода. Роман указал в судебных документах, что с декабря прошлого года не живёт с женой. В суде выяснилось, что у бизнесмена есть другая семья.

«Его адвокат заявил: разводите нас, человек уже давно живёт в другой семье. От адвоката вообще это узнала, что уже давно, оказывается», — рассказала актриса.

«Для неё это был удар. Она глубоко была убеждена в том, что они всё ещё пребывают в отношениях», — заявила юрист.