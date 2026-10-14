Егор Крид отменил концерты в двух городах: стало известно, почему поклонники не увидят шоу

14 октября 2026, 13:38

Егор Крид объяснил отмену концертов в Уфе и Нижнекамске

Егор Крид (Фото: Instagram* / @egorkreed)

Концерты Егора Крида в Уфе и Нижнекамске отменили. Артист сам прокомментировал ситуацию и объяснил, почему выступления не удалось провести. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».