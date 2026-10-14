Егор Крид отменил концерты в двух городах: стало известно, почему поклонники не увидят шоу
Концерты Егора Крида в Уфе и Нижнекамске отменили. Артист сам прокомментировал ситуацию и объяснил, почему выступления не удалось провести. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По его словам, причиной стали сложности с организацией масштабного шоу, которое требует соблюдения определённых технических условий. Крид отметил, что подготовленная программа предполагает сложную постановку и специальное оборудование. Изменить концепцию выступления или отказаться от отдельных элементов ради проведения концертов не получилось. В результате артисту пришлось отменить запланированные шоу в обоих городах.
Поклонникам, которые заранее приобрели билеты, рекомендуют обратиться за возвратом денежных средств по месту покупки. Если продавец откажет в возврате, можно направить письменную претензию организатору мероприятия. На такой порядок действий также обращает внимание Роспотребнадзор.
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