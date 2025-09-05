Егор Крид ответил на обвинения Екатерины Мизулиной: «Психически больная, неудовлетворённая женщина»

05 сентября 2025, 18:58

Егор Крид назвал Екатерину Мизулину психически больной женщиной

Егор Крид (фото: Telegram @egorkreed)

Известный певец Егор Крид публично прокомментировал обвинения, которые на него распространяет директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Артист назвал её «городской сумасшедшей» и «неудовлетворенной женщиной», подчеркнув, что весь компромат, собранный на него, – фейк.





Ранее общественница обрушилась на певца после его концерта в Лужниках. Выступление она назвала второй «голой вечеринкой» и посчитала программу артиста развратными действиями, которые могли нанести вред школьникам.





«Сейчас вы можете наблюдать проявление симптомов психически больной, неудовлетворенной и неуравновешенной женщины, которую признали таковой многие государственные и политические деятели, в том числе с медицинским образованием», – написал Крид в личном блоге.

«Надеюсь, когда-нибудь её изолируют от общества и вылечат, а пока мы вынуждены терпеть и отбиваться», – заявил артист и извинился перед подписчиками и поклонниками за необходимость реагировать на ситуацию.