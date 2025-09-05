Егор Крид ответил на обвинения Екатерины Мизулиной: «Психически больная, неудовлетворённая женщина»
Егор Крид назвал Екатерину Мизулину психически больной женщиной
Известный певец Егор Крид публично прокомментировал обвинения, которые на него распространяет директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Артист назвал её «городской сумасшедшей» и «неудовлетворенной женщиной», подчеркнув, что весь компромат, собранный на него, – фейк.
Ранее общественница обрушилась на певца после его концерта в Лужниках. Выступление она назвала второй «голой вечеринкой» и посчитала программу артиста развратными действиями, которые могли нанести вред школьникам.
«Сейчас вы можете наблюдать проявление симптомов психически больной, неудовлетворенной и неуравновешенной женщины, которую признали таковой многие государственные и политические деятели, в том числе с медицинским образованием», – написал Крид в личном блоге.Он добавил, что Мизулина якобы два дня и две ночи не спала, собирая сфабрикованные обвинения и поддельные скриншоты, что парализовало работу служб и компетентных органов.
«Надеюсь, когда-нибудь её изолируют от общества и вылечат, а пока мы вынуждены терпеть и отбиваться», – заявил артист и извинился перед подписчиками и поклонниками за необходимость реагировать на ситуацию.По словам Крида, за три года он впервые решил публично ответить на нападки, потому что «слишком достало», что «недоблогершу никто не ставит на место», и теперь, по его мнению, это сделала вся страна.