Катя Гордон взорвала сеть: юрист назвала подарок SHAMANa Мизулиной «порнографией» и обозвала пару «самозванцами»

05 сентября 2025, 14:45

Катя Гордон назвала порнографией подаренную SHAMAN Мизулиной партию «Мы»

Катя Гордон (фото: Telegram-канал @Gordonekaterina)

Юрист и общественный деятель Катя Гордон резко отреагировала на подарок исполнителя SHAMAN, который он преподнёс своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает StarHit.





Речь идёт о вручении Мизулиной партии «Мы». В своём Telegram-канале Гордон назвала этот поступок «порнографией» и охарактеризовала Мизулину и её политическую силу как «самозванцев-провокаторов».



Гордон заявила, что общественница может быть отличным человеком, однако она является «самозванкой».





«Никакие «Мы» не делегировали ей право нас отчего-то защищать и на кого-то нападать. Дарение некой партии Мизулиной на день рождения в кустах, к примеру, выглядит для меня полной порнографией и оскорбляет мои чувства верующих в гражданское общество. Вечная эксплуатация Российского флага, граничащая с надругательством. Невозможное глупое высокомерие», – написала юрист.