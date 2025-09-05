Катя Гордон взорвала сеть: юрист назвала подарок SHAMANa Мизулиной «порнографией» и обозвала пару «самозванцами»
Катя Гордон назвала порнографией подаренную SHAMAN Мизулиной партию «Мы»
Юрист и общественный деятель Катя Гордон резко отреагировала на подарок исполнителя SHAMAN, который он преподнёс своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает StarHit.
Речь идёт о вручении Мизулиной партии «Мы». В своём Telegram-канале Гордон назвала этот поступок «порнографией» и охарактеризовала Мизулину и её политическую силу как «самозванцев-провокаторов».
Гордон заявила, что общественница может быть отличным человеком, однако она является «самозванкой».
«Никакие «Мы» не делегировали ей право нас отчего-то защищать и на кого-то нападать. Дарение некой партии Мизулиной на день рождения в кустах, к примеру, выглядит для меня полной порнографией и оскорбляет мои чувства верующих в гражданское общество. Вечная эксплуатация Российского флага, граничащая с надругательством. Невозможное глупое высокомерие», – написала юрист.Также она заявила, что народ недолюбливает певца SHAMAN. По её словам, лучшее, что было в жизни Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) – это его бывшая жена Елена Мартынова, «слепившая его из ничего».
Гордон добавила, что Мизулина и партия «Мы» получили поддержку от «больших людей в погонах», что, по её мнению, дало им необоснованное чувство значимости и влияния.