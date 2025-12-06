Стало известно о долге дочери Долиной
Дочь народной артистки России Ларисы Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, 42-летняя Ангелина работает в компании «Музкульт». Проект позиционировался как музыкальная академия, связанная с ее матерью. Предполагалось, что там должна была открыться школа для молодых артистов. На эти цели выделили сто миллионов рублей из госбюджета. После этого организация подала заявку на еще один госгрант почти в 80 млн рублей, но ее отклонили.
Также выяснилось, что в сентябре закрылся благотворительный фонд «Помощь без границ», основателем которого являлась наследница певицы. Причиной стало отсутствие отчетности и какой-либо активности.
Ранее сообщалось, что Лариса Долина собирается полностью вернуть все деньги (112 млн рублей) покупательнице ее квартиры Полине Лурье.
