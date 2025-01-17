Сомнений нет: Дава подогрел слухи о беременности Краймбрери, показав отдых на Мальдивах

Мари Крамбрери (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Блогер Дава (Давид Манукян) наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании девушки, которая всё время остаётся за кадром. Поклонники уверены, что это Мари Краймбрери, которая, по слухам, ждёт ребёнка от артиста.
Давид публикует много видео из путешествия. Подписчики гадают, с кем же проводит отдых блогер. Однако многие по голосу, волосам и рукам узнают популярную певицу. В последнем ролике, снятом во время ужина, Мари за кадром комментирует обилие блюд на столе: пицца, паста, морепродукты, лазанья, свежевыжатый сок и разнообразные десерты. Этим список не ограничивается. Всё съесть паре, конечно же, не удалось, поэтому они забрали еду в номер.
Слухи о беременности Краймбрери распространились недавно в соцсетях. Фанаты обратили внимание на сильный аппетит певицы, мешковатую одежду и подушку для беременных. При этом сама пара не подтверждала эту информацию.
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Анастасия Чинкова