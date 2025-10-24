Либералы в Казахстане попытались сорвать концерт Тимати из-за его пророссийской позиции
В Казахстане пользователи соцсетей попытались добиться отмены концерта российского рэпера Тимати, запланированного на конец ноября в Астане. Как сообщает Telegram-канал Readovka, недовольство у части местных жителей вызвала политическая позиция исполнителя, которого называли «пророссийским» и «поддерживающим Москву».
После анонса выступления в Сети разгорелась дискуссия: противники концерта создали петицию с требованием отменить мероприятие. Аналогичный шаг ранее предпринимался против певицы Полины Гагариной, чьи концерты в стране в итоге отменили.
Организатор шоу поддержал артиста и резко высказался в адрес критиков. Позднее он удалил публикацию, оставив лишь короткий комментарий: «Отменять нужно недоразвитых людей, пишущих такой бред».
Несмотря на попытки бойкота, Тимати подтвердил проведение концертов в Казахстане. По словам исполнителя, он выступит не только в Астане, но и в Алмате. Это будут его первые сольные концерты в стране за последние семь лет.
