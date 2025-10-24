Либералы в Казахстане попытались сорвать концерт Тимати из-за его пророссийской позиции

24 октября 2025, 20:13

В Казахстане попытались сорвать концерт Тимати из-за его пророссийской позиции

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

В Казахстане пользователи соцсетей попытались добиться отмены концерта российского рэпера Тимати, запланированного на конец ноября в Астане. Как сообщает Telegram-канал Readovka, недовольство у части местных жителей вызвала политическая позиция исполнителя, которого называли «пророссийским» и «поддерживающим Москву».