Егор Крид расплакался на концерте в «Лужниках»

11 июля 2026, 10:14

Егор Крид трогательно обратился к племяннице на концерте в «Лужниках»

Егор Крид (Фото: Телеграм/egorkreed)

Певец Егор Крид расплакался на своем концерте в «Лужниках», который прошел накануне. Об этом сообщает телеканал МУЗ-ТВ в своем телеграм-канале.