Егор Крид расплакался на концерте в «Лужниках»
Певец Егор Крид расплакался на своем концерте в «Лужниках», который прошел накануне. Об этом сообщает телеканал МУЗ-ТВ в своем телеграм-канале.
Одним из самых душевных моментов вечера стало появление на сцене отца исполнителя. Обняв родителя, Крид произнес речь в честь своей недавно родившейся племянницы Оливии Александры и со слезами на глазах пожелал ей «быть самой счастливой».
Как отмечает издание «СтарХит», новая программа шоу значительно отличалась от предыдущей, которая подверглась массовой критике. Тогда публику удивили откровенные перформансы, в том числе страстный поцелуй артиста с танцовщицей и номер на шесте. В этот раз, по словам зрителем, концепция стала гораздо сдержаннее.
Вместе с исполнителем также выступил певец Филипп Киркоров. Артисты вместе исполнили песню «Цвет настроения черный». Концерт проходил в рыцарской тематике, и Киркоров подобрал подходящий образ: он был в кольчужном капюшоне, черной мантии и с массивными аксессуарами.
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