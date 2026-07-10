«Статуэточка»: Жена Овечкина показала бесконечные ноги в кожаных шортах — фото

10 июля 2026, 22:41

Жена Овечкина Шубская показала образ в стиле Виктории Бэкхэм

Анастасия Шубская (Фото: Instagram*/nastyashubskaya)

Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась с подписчиками свежими кадрами с новой фотосессии. Снимки она опубликовала на странице в Instagram*.





32-летняя модель предстала перед камерой в лаконичном чёрном тотальном образе: её наряд составили водолазка и кожаные шорты. Особый акцент в стилизации сделала причёска — длинные волосы Анастасия спрятала под горловину лонгслива, благодаря чему визуально создался эффект короткого каре.



Анастасия Шубская (Фото: Instagram*/nastyashubskaya)

Поклонники бурно отреагировали на публикацию, отметив сходство Шубской с британской иконой стиля Викторией Бекхэм. Один из комментаторов даже назвал её «русской версией Posh Spice». Особое восхищение у пользователей вызвали длинные ноги.





«Статуэточка», «Шикарница», «Богиня», — написали фанаты.