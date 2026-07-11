СМИ узнали стоимость свадьбы Иды Галич в Северной Осетии

11 июля 2026, 01:28

Super: свадьба Иды Галич в Северной Осетии обошлась примерно в 50 млн рублей

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Свадебная церемония Иды Галич и Олега Ледвича в Северной Осетии вылилась во внушительные траты. По данным источника Super, расходы на торжество составили порядка 50 миллионов рублей без учёта затрат на перелёт и проживание.





На праздник пригласили примерно 180 гостей. Чтобы обеспечить им комфортную дорогу в регион, блогер устроила особый «рейс любви». Ида лично встречала приглашённых во время регистрации в аэропорту, а само празднование стартовало ещё в самолёте. Сама телеведущая называла событие «маленькой кавказской свадьбой».



Пара решила сыграть свадьбу на родине матери Иды Галич. По словам невесты, перед праздником в горах неделями не прекращался дождь, однако в дни торжества погода поначалу порадовала солнечными днями. Правда, в самый разгар веселья разразилась гроза. Как поделилась блогер, гости не растерялись и начали танцевать под дождём, а затем продолжили веселье в ресторане.