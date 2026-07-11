Раскрыта тайна строчки из хита «Иванушек»: почему в песне тополиный пух летит в июле
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев‑Апполонов объяснил поклонникам, почему в тексте песни «Тополиный пух» упоминается июль, хотя обычно пух летает в июне. Об этом он рассказал в личном блоге.
По словам артиста, текст композиции написал поэт Михаил Андреев, который жил в Томске. Именно в этом городе тополиный пух традиционно летит крупными комками и клубнями как раз в июле. Поэтому автор и включил в строчки «Тополиный пух, жара, июль» именно этот месяц.
Кроме того, Андрей отметил ещё один нюанс: июль фонетически звучит мягче, чем июнь. Как оказалось, этот момент тоже сыграл свою роль при утверждении текста.
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