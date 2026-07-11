Раскрыта тайна строчки из хита «Иванушек»: почему в песне тополиный пух летит в июле

11 июля 2026, 02:45

Григорьев‑Апполонов: в песне «Тополиный пух» упоминается июль из-за автора текста

«Иванушки International» (Фото: РИА Новости / Кристина Соловьёва)

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев‑Апполонов объяснил поклонникам, почему в тексте песни «Тополиный пух» упоминается июль, хотя обычно пух летает в июне. Об этом он рассказал в личном блоге.