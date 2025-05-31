«Не поцелуешься — уходишь»: Николь Сахтариди о попытке покорить сердце Егора Крида на шоу «Холостяк»
Николь Сахтариди рассказала о попытке покорить сердце Егора Крида
Участница шоу «Холостяк» Николь Сахтариди пыталась покорить сердце Егора Крида. По ее словам, она сразу поняла, что ей не быть избранницей рэп-исполнителя. Более того, отмечает девушка, на проекте им ставили одно условие.
«Многим девочкам ставили условие: если сегодня ты не поцелуешься, то уходишь. Поэтому многие ушли, а зритель не понял, почему они ушли. Такие случаи были», — прокомментировала Николь проекту NIKKI SEEY.
Она добавила, что Егор Крид понравился далеко не всем, а некоторые участницы откровенно высмеивали его.
«Мы тащились все по Егору, а потом пришли на «Холостяк» и такие: «Ну, блин», — пояснила собеседница.Николь Сахтариди заключила, что обстановка была сложной, ведь было 15 претенденток на мужчину, которых «постоянно сталкивают лбами».
*Запрещен в РФ