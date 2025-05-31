«Не поцелуешься — уходишь»: Николь Сахтариди о попытке покорить сердце Егора Крида на шоу «Холостяк»

31 мая 2025, 14:28

Николь Сахтариди рассказала о попытке покорить сердце Егора Крида

Николь Сахтариди (Фото: Instagram*/monnolitt)

Участница шоу «Холостяк» Николь Сахтариди пыталась покорить сердце Егора Крида. По ее словам, она сразу поняла, что ей не быть избранницей рэп-исполнителя. Более того, отмечает девушка, на проекте им ставили одно условие.







«Многим девочкам ставили условие: если сегодня ты не поцелуешься, то уходишь. Поэтому многие ушли, а зритель не понял, почему они ушли. Такие случаи были», — прокомментировала Николь проекту NIKKI SEEY.

«Мы тащились все по Егору, а потом пришли на «Холостяк» и такие: «Ну, блин», — пояснила собеседница.

