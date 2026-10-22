Егор Крид угодил в скандал из-за лонгслива с одним принтом
Певца Егора Крида упрекнули в неуважении к памяти жертв оккупации в Беларуси из-за мерча, в котором он снялся в новом клипе. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
В ролике артист появился в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри», которому дорисовали пирсинг и татуировки. Предмет одежды выпустил московский концептстор KM20 совместно с американским брендом.
На принте изображено лицо главного героя с постера картины — 16-летнего мальчика, пережившего смерть родных и сожжение деревни. Помимо татуировок и пирсинга, дизайнеры добавили изображению яркие цвета и надпись «Маркировка дистанции».
У самого Крида еще весной прошлого года возникали сложности с проведением концертов в Беларуси: власти страны отменили его выступление. Однако недавно артист намекал на большой концерт в Минске.
Фильм «Иди и смотри» для белорусов остаетс одним из ключевых художественных памятников трагедии белорусской деревни в годы Великой Отечественной войны, когда сотни поселков были сожжены вместе с их жителями.
Уточняется, что владелица магазина KM20 Ольга Карпуть отказалась общаться с Mash и заблокировала журналиста канала.
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