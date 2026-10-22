Егор Крид угодил в скандал из-за лонгслива с одним принтом

22 октября 2026, 12:08

Mash: Егора Крида обвинили в глумлении над жертвами оккупации в Беларуси

Егор Крид (Фото: Телеграм/egorkreed)

Певца Егора Крида упрекнули в неуважении к памяти жертв оккупации в Беларуси из-за мерча, в котором он снялся в новом клипе. Об этом пишет телеграм-канал Mash.