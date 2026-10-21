«Ухудшение было»: Стало известно о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

21 октября 2026, 22:13

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что актриса остаётся в больнице

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина пока не выписалась из больницы и продолжает находиться под наблюдением врачей. Об этом сообщила её дочь Ольга.





В беседе с изданием «Абзац» женщина рассказала, что медики по-прежнему следят за состоянием актрисы и не прекращают лечение.

«Основная причина — возрастные недомогания. Ухудшение состояния было. Врачи лечат, я посещаю. Динамика — по-разному. Всё, что врачи делают, это стабилизирует её состояние. Пока так. Надо дать время этому всему, и не надо никуда гнать», — отметила дочь Федосеевой-Шукшиной.