«Ухудшение было»: Стало известно о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что актриса остаётся в больнице
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина пока не выписалась из больницы и продолжает находиться под наблюдением врачей. Об этом сообщила её дочь Ольга.
В беседе с изданием «Абзац» женщина рассказала, что медики по-прежнему следят за состоянием актрисы и не прекращают лечение.
«Основная причина — возрастные недомогания. Ухудшение состояния было. Врачи лечат, я посещаю. Динамика — по-разному. Всё, что врачи делают, это стабилизирует её состояние. Пока так. Надо дать время этому всему, и не надо никуда гнать», — отметила дочь Федосеевой-Шукшиной.Известно, что Лидию Николаевну доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем. Врачи оценивали её состояние как средней тяжести. За последнюю неделю у неё усилились одышка и отёки.