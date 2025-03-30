Егор Шип сообщил, что практически ослеп

Егор Шип (фото: Telegram @egorkaship_bs)
Блогер Егор Шип практически ослеп. Об этом он сообщил сегодня в своём Telegram-канале.
23-летний ютубер с трёхмиллионной аудиторией пожаловался на резкое падение зрения. В какой-то момент оно рухнуло до -13. Причём, состояние правого глаза хуже, чем левого. Теперь блогеру нельзя делать коррекцию, носить очки и линзы.
При этом Шип, вроде как, не унывает и даже сравнивает себя со Стиви Уандером. Американский певец обрёл популярность, несмотря на то, что был слепым от рождения.
Контентмейкер отметил, что сейчас ждёт операцию на глаза, но зрение больше не вернётся к норме.
Напомним, что карьеру видеоблогера Егор Шип начал в 2019 году, когда появился на канале Егора Декстера. В том же году он создал собственный YouTube-канале, на котором публиковал пранки, челленджи и бэкстейджи.
До этого Шип обучался в Академии популярной музыки Игоря Крутого.
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При этом Шип, вроде как, не унывает и даже сравнивает себя со Стиви Уандером. Американский певец обрёл популярность, несмотря на то, что был слепым от рождения.
Контентмейкер отметил, что сейчас ждёт операцию на глаза, но зрение больше не вернётся к норме.
Напомним, что карьеру видеоблогера Егор Шип начал в 2019 году, когда появился на канале Егора Декстера. В том же году он создал собственный YouTube-канале, на котором публиковал пранки, челленджи и бэкстейджи.
До этого Шип обучался в Академии популярной музыки Игоря Крутого.
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Анастасия Чинкова