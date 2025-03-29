«Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит диагнозы!»: Катя Варнава показала неприличный жест хейтерам

Катя Варнава (фото: Telegram @VarnavaEkaterina)
В последнее время Катя Варнава пугает поклонников нездоровой худобой. При этом артистка уверяет, что прекрасно себя чувствует, а на днях всем хейтерам указала на их место.
Сейчас 40-летняя Варнава проживает за границей, где продюсирует собственное развлекательное шоу, в котором сама тоже принимает участие. Екатерина открыто показывает свою стройную фигуру, однако постоянно сталкивается с критикой. Поклонники называют худобу артистки нездоровой, призывают её немедленно обратиться к врачу и пересмотреть свой рацион питания.
Звезда, судя по всему, устала выслушивать критику и непрошенные советы, поэтому в личном блоге опубликовала видео, на котором показала хейтерам неприличный жест.
«Как некрасиво»: Екатерина Варнава перестала скрывать проблемы со здоровьем после критики
«Господи, Катя. Вы как циркуль! Поправляйтесь»: поклонники накинулись на Варнаву из-за нездоровой худобы
Племянника звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы отправили в СИЗО
Звезда, судя по всему, устала выслушивать критику и непрошенные советы, поэтому в личном блоге опубликовала видео, на котором показала хейтерам неприличный жест.
«Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит мне диагнозы и знает, как лучше для меня… Пупсики, спасибо, я польщена», – подписала пост Варнава.Читайте также:
«Как некрасиво»: Екатерина Варнава перестала скрывать проблемы со здоровьем после критики
«Господи, Катя. Вы как циркуль! Поправляйтесь»: поклонники накинулись на Варнаву из-за нездоровой худобы
Племянника звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы отправили в СИЗО
Анастасия Чинкова