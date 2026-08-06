«Шепс сказал, что я не виновата»: Седокова ответила на обвинения из-за судеб ее экс-мужей

06 августа 2026, 22:33

Певица Анна Седокова призналась, что ей тяжело переживать нападки хейтеров

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова вновь столкнулась с волной критики в соцсетях. Пользователи продолжают вспоминать трагические судьбы двух ее бывших мужей — футболиста Валентина Белькевича и баскетболиста Яниса Тиммы, пытаясь связать произошедшее с певицей.





Белькевич скончался в 2014 году от тромбоэмболии, а Тимма ушел из жизни два года назад. Седокова заявила, что подобные обвинения причиняют ей сильную боль, и подчеркнула, что не считает себя ответственной за чужие решения и поступки.





«Несу ли я ответственность за то, что стало с человеком через 10 лет, как он бросил меня? Как будто бы нет. Любил ли он меня когда-то? Нет. Ему даже дочка единственная никогда не была важна», — написала артистка.

«То, что случилось со мной два года назад, — это огромная боль, и вы не смеете ее трогать своим грязным языком», — заявила Седокова.

«Мне Александр Шепс в "Мастере игры" сказал, что я ни в чем не виновата», — поделилась Седокова.