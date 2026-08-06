«Шепс сказал, что я не виновата»: Седокова ответила на обвинения из-за судеб ее экс-мужей
Певица Анна Седокова призналась, что ей тяжело переживать нападки хейтеров
Анна Седокова вновь столкнулась с волной критики в соцсетях. Пользователи продолжают вспоминать трагические судьбы двух ее бывших мужей — футболиста Валентина Белькевича и баскетболиста Яниса Тиммы, пытаясь связать произошедшее с певицей.
Белькевич скончался в 2014 году от тромбоэмболии, а Тимма ушел из жизни два года назад. Седокова заявила, что подобные обвинения причиняют ей сильную боль, и подчеркнула, что не считает себя ответственной за чужие решения и поступки.
«Несу ли я ответственность за то, что стало с человеком через 10 лет, как он бросил меня? Как будто бы нет. Любил ли он меня когда-то? Нет. Ему даже дочка единственная никогда не была важна», — написала артистка.Говоря о трагедии с Янисом Тиммой, певица попросила не затрагивать эту тему в оскорбительной форме.
«То, что случилось со мной два года назад, — это огромная боль, и вы не смеете ее трогать своим грязным языком», — заявила Седокова.Артистка также отметила, что не все ее прошлые отношения закончились трагически. По ее словам, другие бывшие супруги продолжают жить счастливой жизнью.
Кроме того, Седокова рассказала, что получила поддержку от экстрасенса Александра Шепса во время участия в шоу «Мастер игры». По словам певицы, он заявил ей, что она не несет вины за произошедшие события.
«Мне Александр Шепс в "Мастере игры" сказал, что я ни в чем не виновата», — поделилась Седокова.Сейчас певица продолжает заниматься творчеством, работать и вести соцсети, несмотря на критику и внимание к ее личной жизни. Иногда ей приходится публично отвечать на нападки и защищать себя от обвинений.