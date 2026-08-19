«Ей чуть меньше 70»: Прохор Шаляпин рассказал о своей новой возлюбленной-вдове

19 августа 2026, 13:02

Шаляпин сообщил, что его новой избранницей стала вдова, пережившая четырёх мужей

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин в беседе с kp.ru сообщил, что его новой избранницей стала вдова, возраст которой «чуть меньше 70 лет».





Певец рассказал, что знакомство с женщиной произошло в косметическом салоне, где оба проходили омолаживающие процедуры.



По словам артиста, его возлюбленная, пережившая смерть четырёх мужей, сохраняет прекрасный внешний вид. При этом избранница находится в конфликте со своими детьми: они, как утверждает Прохор, постоянно просят у неё деньги, но не проявляют к ней любви.

«Она их всех послала и сказала, что будет кутить и наслаждаться жизнью. А они получат в наследство то, что после этого останется. Поэтому не осуждайте женщин, которые в 80 лет выходят замуж за молодых. Она мне симпатична, мы хорошо дружим», — рассказал шоумен.