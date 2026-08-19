Семья Кристины Орбакайте попала под ураган во время каникул в Италии
Кристина Орбакайте показала, как проводит каникулы в Италии вместе с мужем Михаилом Земцовым и их 14-летней дочерью Клавдией. Кадры из поездки она опубликовала в личном блоге.
Сейчас семья отдыхает на озере Комо, которое пользуется популярностью у туристов. Для отдыха 55-летняя певица выбрала свободное платье и дополнила его ярким платком.
Артистка и её близкие успели покататься на катерах и посетить несколько островов. Но погода внесла коррективы: начался ураган, и семье пришлось переждать непогоду в дождевиках.
Это не первая поездка Орбакайте и её семьи за последнее время — ранее они побывали в Венеции и Монте-Карло, путешествовали по Греции и доехали до Испании, где к ним присоединились старшие сыновья певицы Никита Пресняков и Дени Байсаров. Тогда все дети Кристины собрались вместе впервые за долгое время.
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