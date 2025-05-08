«Я бы не хотела носить ее на теле»: Певица Дакота свела тату, которое набила в браке с Владом Соколовским

Рита Дакота (Фото: Телеграм/@ritadakotatelega)
Во время своего замужества с Владом Соколовским певица Рита Дакота набила на своей руке татуировку с песочными часами. По итогу семь лет назад фанаты узнали о разрыве отношений пары. При этом песочные часы остались на теле звезды.
Как пишет Voice, фанаты решили узнать, не собирается ли Дакота сводить тату.
В дальнейшем певица изменила отношение к песочным часа. Как призналась Дакота, татуировка ей не нравилась, но она боялась ее сводить.
Влад Соколовский и Рита Дакота развелись в 2018 году. Как позже признавалась звезда, все из-за регулярных измен бывшего солиста «БиС». Сам Соколовский объяснялся, что в тот момент потерял контроль над собой. Несмотря на это, экс-супруги наладили отношения ради общей дочери Мии.
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«Я не подумала про нее. Слушайте, да у нас общая дочь на всю жизнь, какие там татуировки. Нет, я не буду ничего сводить», — заявила тогда Рита.
В дальнейшем певица изменила отношение к песочным часа. Как призналась Дакота, татуировка ей не нравилась, но она боялась ее сводить.
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«На самом деле я не любила эту татуировку не только потому, что она парная с бывшим, но по еще одной причине. Этот символ сделал нам когда-то один "духовный наставник семьи", мне тогда еще интересна была всякая мистика и эзотерика, но уже довольно давно я верующий человек (коим стала после долгих лет исканий). Пусть для Бога мои тупые татухи вряд ли имеют значение, я бы не хотела носить их на теле, если есть вариант их не носить», — сказала Рита.
Влад Соколовский и Рита Дакота развелись в 2018 году. Как позже признавалась звезда, все из-за регулярных измен бывшего солиста «БиС». Сам Соколовский объяснялся, что в тот момент потерял контроль над собой. Несмотря на это, экс-супруги наладили отношения ради общей дочери Мии.
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Иван Мусатов