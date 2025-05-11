Грыжа, отеки и складки: появилось фото неудачной пластики Риты Дакоты

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)
В 2024 году Рита Дакота сделала себе «лисьи глазки», после чего столкнулась с мощной волной хейта. По словам исполнительницы, она сама недовольна результатами пластической операции.
В своем блоге артистка поделилась новой песней, которая посвящена любви к себе. Однако некоторые фанаты оценили не композицию, а внешность певицы.
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*Запрещен в РФ
«Хочу рассказать о своей боли. Вчера мы сняли сниппет на песню "Я у себя есть", загрузили его, и в комментах открылся просто портал в ад. Десятки девочек писали мне, какая я страшная, какая я уродина, какая я монголка, как я ужасно себя переделала, какая у меня неудачная операция», — пожаловалась Дакота.
Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
Обычно Рита использовала фильтры на своих снимках, в этот раз она опубликовала смелое фото, на котором видны все недостатки: заломы, неровности, отечность и мешки под глазами.
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