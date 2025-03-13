Тяжёлое детство, разочарование в «Фабрике звёзд», предательство Влада Соколовского: как сейчас живет Рита Дакота

Рита Дакота (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
Певица, композитор, автор — всё это о Рите Дакоте. В свои песни она вложила собственные эмоции, переживания, в них чувствуется надрыв. Рита откровенно посредством композиций рассказывает слушателям о своём внутреннем мире.
В 2023 году певица вышла замуж за блогера и клипмейкера Фёдора Белогая, воспитывает дочь Мию от первого брака, который в своё время обсуждал чуть ли не каждый. Рите пришлось пройти долгий и сложный путь к счастью, столкнуться с предательством и равнодушием. Как ей удалось преодолеть все невзгоды? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Настоящее имя артистки - Маргарита Герасимович (после замужества — Белогай). Певица росла в бедном районе Минска. Её воспитывала мама: она старалась обеспечить дочь всем необходимым, хотя это и было непросто (мама певицы была простой учительницей).
С ранних лет Рита мечтала о сцене: исполняла песни Наташи Королевой для соседей, писала стихи. Дедушка будущей артистки часто играл на фортепиано, что стало стимулом для поступления в музыкальную школу. Отец певицы был равнодушен к ней. Он страдал от алкогольной зависимости, принимал наркотики.
Когда родители развелись, 14-летняя Рита заработала язву желудка на нервной почве. Увы, отец, уже после расторжения брака, не оставил в покое Риту и её маму. Так, он поджёг машину матери певицы после того, как узнал, что его бывшая супруга встретила нового мужчину. За совершенное преступление он сел в тюрьму на два года. А после раздела общей квартиры отношения Риты Дакоты с отцом прервались на много лет.
Пережить семейную трагедию ей помогало творчество. Рита писала песни для панк-группы и продавала демоверсии авторских композиций радиостанциям. Параллельно девушка занималась рисованием и граффити. Однажды Рита познакомилась с португальскими художниками, которые назвали её работы «дакотат», что значит «что-то необычное, эклектичное». Впоследствии это слово послужило основой для создания её творческого псевдонима — Рита Дакота.
Рита Дакота была участницей седьмой «Фабрики звёзд». На шоу она не только исполняла собственные композиции, но и писала музыку для других вокалистов. Её песня «Спички» стала настоящим хитом.
Казалось, что певица добилась того, о чём мечтала, но на деле она разочаровалась и в «Фабрике», и в российском шоу-бизнесе. На проекте не было места сочувствию и взаимовыручке. Спустя две недели после старта «Фабрики» Рита Дакота узнала, что умер её дедушка. Никто из коллег не поддержал Риту, а руководители программы заявили, что, если она будет рыдать в эфире, то может паковать вещи и возвращаться домой.
Рита Дакота (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
Стоит отметить, что позднее Рита Дакота оправдывалась за критику «Фабрики звёзд»: певица призналась, что была слишком подавлена из-за смерти дедушки и поэтому воспринимала происходящее на проекте неадекватно.
Полноценно артистка вернулась к сольному творчеству в 2016 году, выпустив трек «Полчеловека». Положительная реакция слушателей подтолкнула её к записи новых альбомов.
На «Фабрике звёзд» Рита Дакота подружилась с Владом Соколовским. Через несколько лет музыканты встретились на дне рождения приятеля и взглянули друг на друга по-новому. Между ними промелькнула искра, и вот уже в звёздных кругах заговорили о бурном романе пары. В 2015 году Влад сделал предложение певице на острове Бали, и вскоре они обвенчались в церкви и сыграли пышную свадьбу.
Рита Дакота с дочерью Мией и бывшем мужем Владом Соколовским (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
Поклонники с восхищением наблюдали за семейной идиллией артистов. Рождение в 2017-м дочери Мии стало огромным событием для супругов. На красивых снимках в соцсетях они выглядели счастливыми, беззаботными, но вскоре Дакота сообщила о разводе с Соколовским.
Рита Дакота с дочерью Мией (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
После развода Рита Дакота улетела с дочкой на острова, практиковала йогу и писала проникновенные посты.
Рите пришлось пройти долгий путь от ненависти и отчаяния до принятия ситуации. Ради Мии бывшие супруги сохранили общение.
История с Соколовским дала повод по-новому посмотреть на свою жизнь. Рита Дакота изменилась.
Так, она возобновила общение с отцом — они не виделись 15 лет. Ей удалось уговорить отца отправиться на реабилитацию в клинику, где он сумел продержаться без алкоголя полгода. Теперь он проводит время с внучкой Мией, став полноценным членом семьи.
Рита Дакота снова смогла полюбить мужчину. В 2020 году она перестала скрывать роман с Фёдором Белогаем. Новый избранник певице понравился и маленькой Мие, пишет «СтарХит».
В 2023 году Фёдор и Рита расписались в МФЦ, хотя не думали связывать себя узами брака, а затем обвенчались в Грузии и провели свадебную церемонию на Бали.
Рита Дакота с дочерью Мией и мужем Фёдором Белогаем (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
У пары большие планы. По информации «СтарХит», в январе 2025 года Белогай сообщил, что вместе с Ритой они дописывают альбом на английском языке, а также планируют выступить в Азии.
Напомним, что супруги уехали из России в конце 2023 года. С тех пор они живут как в Индонезии, так и в США.
Читайте также:
Ксения Собчак об отдыхе в Куршевеле и вечеринке с Тимати: «Я и денег заработала, и отдохнула»
Покинувшая Россию Алла Пугачёва арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года
Беременная Мари Краймбрери показала круглый живот и обручальное кольцо
Боялась отца
Настоящее имя артистки - Маргарита Герасимович (после замужества — Белогай). Певица росла в бедном районе Минска. Её воспитывала мама: она старалась обеспечить дочь всем необходимым, хотя это и было непросто (мама певицы была простой учительницей).
С ранних лет Рита мечтала о сцене: исполняла песни Наташи Королевой для соседей, писала стихи. Дедушка будущей артистки часто играл на фортепиано, что стало стимулом для поступления в музыкальную школу. Отец певицы был равнодушен к ней. Он страдал от алкогольной зависимости, принимал наркотики.
«Отец был самым большим страхом для меня. Я помню, как поворачивался ключ в двери, и я думала: «Пьяный или нет?». Агрессия, неадекват, мог крушить мебель, зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзаменам, взять мою настольную лампу и завязать её в узел. Все эти истории, естественно, оставили на мне отпечаток», — рассказывала о своём непростом детстве артистка.Родители Риты Дакоты (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
Когда родители развелись, 14-летняя Рита заработала язву желудка на нервной почве. Увы, отец, уже после расторжения брака, не оставил в покое Риту и её маму. Так, он поджёг машину матери певицы после того, как узнал, что его бывшая супруга встретила нового мужчину. За совершенное преступление он сел в тюрьму на два года. А после раздела общей квартиры отношения Риты Дакоты с отцом прервались на много лет.
Пережить семейную трагедию ей помогало творчество. Рита писала песни для панк-группы и продавала демоверсии авторских композиций радиостанциям. Параллельно девушка занималась рисованием и граффити. Однажды Рита познакомилась с португальскими художниками, которые назвали её работы «дакотат», что значит «что-то необычное, эклектичное». Впоследствии это слово послужило основой для создания её творческого псевдонима — Рита Дакота.
Фальшивый мир шоу-бизнеса
Рита Дакота была участницей седьмой «Фабрики звёзд». На шоу она не только исполняла собственные композиции, но и писала музыку для других вокалистов. Её песня «Спички» стала настоящим хитом.
Казалось, что певица добилась того, о чём мечтала, но на деле она разочаровалась и в «Фабрике», и в российском шоу-бизнесе. На проекте не было места сочувствию и взаимовыручке. Спустя две недели после старта «Фабрики» Рита Дакота узнала, что умер её дедушка. Никто из коллег не поддержал Риту, а руководители программы заявили, что, если она будет рыдать в эфире, то может паковать вещи и возвращаться домой.
«Я плакала в солярии, там не было камер. Стала очень загорелой: ходила туда каждый день на 10 минут, ревела, а потом вытирала сопли и шла в кадр. Это было ужасно, и каждый день мне твердили, что я ничтожество. Говорили, я пушечное мясо, что меня взяли, чтобы потом выкинуть. «Фабрика звёзд» — это тюрьма. Жестокая, бутафорская история. Там всё пластиковое, ненастоящее», — делилась своим мнением артистка в интервью для YouTube-канала «Нежный редактор».Рита посвятила дедушке песню «Я всё знала», которая тронула сердца зрителей. Девушка вышла в финал проекта, но после его завершения решила завязать с карьерой поп-исполнительницы. Она создала независимую рок-группу и стала постоянной участницей фестивалей «Нашествие» и Kubana. Имидж артистка выбрала соответствующий: бунтарский, немного агрессивный.
Рита Дакота (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
Стоит отметить, что позднее Рита Дакота оправдывалась за критику «Фабрики звёзд»: певица призналась, что была слишком подавлена из-за смерти дедушки и поэтому воспринимала происходящее на проекте неадекватно.
«Я слишком долго обижалась, смотрела с детской позиции жертвы на проект, который дал мне столько! Если вы меня видите Аксюта, Курпатов, Эрнст, Меладзе и все-все — я вас люблю. Вы столько сделали для моей карьеры!» — заявила она на шоу «ДаДа — НетНет».Новый виток музыкальной карьеры начался с участия в телепроекте «Главная сцена», где её наставником был Виктор Дробыш. На протяжении всего шоу Рита исполняла авторские песни и дошла до полуфинала.
Полноценно артистка вернулась к сольному творчеству в 2016 году, выпустив трек «Полчеловека». Положительная реакция слушателей подтолкнула её к записи новых альбомов.
Под маской принца скрывался изменник
На «Фабрике звёзд» Рита Дакота подружилась с Владом Соколовским. Через несколько лет музыканты встретились на дне рождения приятеля и взглянули друг на друга по-новому. Между ними промелькнула искра, и вот уже в звёздных кругах заговорили о бурном романе пары. В 2015 году Влад сделал предложение певице на острове Бали, и вскоре они обвенчались в церкви и сыграли пышную свадьбу.
Рита Дакота с дочерью Мией и бывшем мужем Владом Соколовским (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
Поклонники с восхищением наблюдали за семейной идиллией артистов. Рождение в 2017-м дочери Мии стало огромным событием для супругов. На красивых снимках в соцсетях они выглядели счастливыми, беззаботными, но вскоре Дакота сообщила о разводе с Соколовским.
«Оказалось, Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений: когда мы женились и венчались, когда я была беременна, с первых дней жизни Мии. Изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки девушек, многих из них я знаю лично, они были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — рассказывала Рита.Поклонники задавались вопросом, как певица могла быть настолько доверчивой и слепой, что в течение трёх лет брака не заподозрила мужа в неверности. Выяснилось, что друзья семьи скрывали от Риты правду, как и отец Влада, прекрасно знавший о «похождениях» сына.
«Я поначалу не верила, хотя слухи и появлялись регулярно. Потом вскрылся один факт, за ним потянулись другие. Что-то мне рассказали знакомые, а что-то и сам Влад. Разумеется, мне было сложно в это поверить, но потом я увидела фото и видео. Они были настолько ужасными, что мне хотелось вытащить себе глаза. Первые два дня я рыдала на полу в луже слез в окружении близких людей, дальше на пару дней слетала поплакать в Грецию», — делилась своей историей артистка.
Рита Дакота с дочерью Мией (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
После развода Рита Дакота улетела с дочкой на острова, практиковала йогу и писала проникновенные посты.
Рите пришлось пройти долгий путь от ненависти и отчаяния до принятия ситуации. Ради Мии бывшие супруги сохранили общение.
Перерождение
История с Соколовским дала повод по-новому посмотреть на свою жизнь. Рита Дакота изменилась.
Так, она возобновила общение с отцом — они не виделись 15 лет. Ей удалось уговорить отца отправиться на реабилитацию в клинику, где он сумел продержаться без алкоголя полгода. Теперь он проводит время с внучкой Мией, став полноценным членом семьи.
Рита Дакота снова смогла полюбить мужчину. В 2020 году она перестала скрывать роман с Фёдором Белогаем. Новый избранник певице понравился и маленькой Мие, пишет «СтарХит».
«Главная ошибка девчонок — после развода придумывать ребёнку нового папу в лице своего молодого человека. Это ломает психику, лишает детей очень важных опор. У Мии есть папа. И ещё у неё теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут», — подчеркнула Рита.Рита Дакота и её муж Фёдор Белогай (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
В 2023 году Фёдор и Рита расписались в МФЦ, хотя не думали связывать себя узами брака, а затем обвенчались в Грузии и провели свадебную церемонию на Бали.
«Большую часть времени мы с женой живём в гармонии и счастье. И, конечно, бывают периоды, когда мы активно выясняем отношения и можем хорошенько поцапаться. Но всегда делаем это с уважением к друг другу и быстро миримся. <…> Искренне верю, что когда в паре есть взаимная любовь, то обо всём можно договориться и любое недопонимание превратить в суперсилу», — рассказывал Фёдор об отношениях с Ритой на странице в Телеграме.
Рита Дакота с дочерью Мией и мужем Фёдором Белогаем (Фото: Телеграм, @ritadakotatelega)
У пары большие планы. По информации «СтарХит», в январе 2025 года Белогай сообщил, что вместе с Ритой они дописывают альбом на английском языке, а также планируют выступить в Азии.
Напомним, что супруги уехали из России в конце 2023 года. С тех пор они живут как в Индонезии, так и в США.
Читайте также:
Ксения Собчак об отдыхе в Куршевеле и вечеринке с Тимати: «Я и денег заработала, и отдохнула»
Покинувшая Россию Алла Пугачёва арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года
Беременная Мари Краймбрери показала круглый живот и обручальное кольцо
Анастасия Чубина