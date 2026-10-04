«Он меня воспитывал»: Дана Борисова рассказала об отношениях с Natan’ом
Дана Борисова помирилась с Natan’ом после конфликта на реалити
Дана Борисова рассказала, как изменилась её коммуникация с Natan’ом после конфликта, который произошёл между ними на предыдущем реалити-шоу. Вместе с певцом она снова оказалась в одном проекте — на этот раз в «Выживалити». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Даны, совместное участие в испытаниях помогло им оставить прошлые разногласия позади. Борисова призналась, что они много разговаривали, а Natan поддерживал её и давал советы.
«Мы вели долгие беседы, он меня воспитывал. Он меня очень поддерживал, советы мудрые давал», — поделилась Дана.Борисова также рассказала, как складываются её отношения с другими участниками. С Владимиром Тишко, который ранее был её женихом в шоу «Свадьба вслепую», ей удалось сохранить хорошие отношения и продолжить общение за пределами проекта.
А вот с Дарьей Блохиной, с которой Дана конфликтует ещё со времён предыдущего реалити, помириться пока не получилось. Причём сама Борисова не видит в этом особой необходимости.
«Детей мне с ней не крестить и всю жизнь не жить. Зачем мне с ней мириться?» — заявила Дана.