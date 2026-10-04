«Он меня воспитывал»: Дана Борисова рассказала об отношениях с Natan’ом

04 октября 2026, 22:44

Дана Борисова помирилась с Natan’ом после конфликта на реалити

Дана Борисова (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дана Борисова рассказала, как изменилась её коммуникация с Natan’ом после конфликта, который произошёл между ними на предыдущем реалити-шоу. Вместе с певцом она снова оказалась в одном проекте — на этот раз в «Выживалити». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Даны, совместное участие в испытаниях помогло им оставить прошлые разногласия позади. Борисова призналась, что они много разговаривали, а Natan поддерживал её и давал советы.





«Мы вели долгие беседы, он меня воспитывал. Он меня очень поддерживал, советы мудрые давал», — поделилась Дана.

«Детей мне с ней не крестить и всю жизнь не жить. Зачем мне с ней мириться?» — заявила Дана.