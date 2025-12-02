Верка Сердючка загадала одно желание на концерте в Цюрихе

02 декабря 2025, 22:03

Верка Сердючка загадала окончание конфликта на Украине на концерте в Цюрихе

Андрей Данилко (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, во время своего концерта в швейцарском Цюрихе публично озвучил желание на следующий год.