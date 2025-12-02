Верка Сердючка загадала одно желание на концерте в Цюрихе
Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, во время своего концерта в швейцарском Цюрихе публично озвучил желание на следующий год.
Трогательный момент запечатлели на видео, и он быстро разошёлся в социальных сетях. На экране появилась его детская фотография, сделанная, когда ему было всего шесть лет. Данилко поделился своей мечтой о том, чтобы люди были такими же счастливыми, как он на этом снимке.
Певец вспомнил о детских днях в СССР, когда в пионерском лагере после ужина дети выходили на улицу, смотрели на падающие звезды и загадывали желания.
Завершая свою историю, исполнитель символически «снял звезду» со своей головы и загадал лишь одно желание — чтобы вооружённый конфликт на Украине прекратился. Эти слова вызвали бурные аплодисменты у зрителей в зале.
