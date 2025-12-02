«Вообще не понимаю»: Полина Диброва опровергла слухи о возможном примирении и скорой свадьбе с экс-супругом

02 декабря 2025, 20:09

Полина Диброва опровергла слухи о скорой свадьбе с бывшим мужем

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Полина Диброва опровергла слухи о возможном примирении и скорой свадьбе с бывшим мужем, отметив, что эти сообщения сильно преувеличиваются.





В беседе со StarHit, она также подчеркнула, что телеведущий не собирается лишать её своей фамилии.





«Я вообще не понимаю, что за ситуация разворачивается с нашей парой. Все это не надо читать», — сказала Полина.

