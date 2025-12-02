«Вообще не понимаю»: Полина Диброва опровергла слухи о возможном примирении и скорой свадьбе с экс-супругом
Полина Диброва опровергла слухи о возможном примирении и скорой свадьбе с бывшим мужем, отметив, что эти сообщения сильно преувеличиваются.
В беседе со StarHit, она также подчеркнула, что телеведущий не собирается лишать её своей фамилии.
«Я вообще не понимаю, что за ситуация разворачивается с нашей парой. Все это не надо читать», — сказала Полина.Ранее Дмитрий Дибров призвал своих критиков заняться саморазвитием. По мнению знаменитости, те, кто активно обсуждает его личную жизнь и следит за сплетнями, не отличаются высоким уровнем интеллекта. В интервью он добавил, что многие из этих людей не знают произведений великих русских классиков.