Продюсер ответил, за какое время Долина могла отбить свою квартиру

02 декабря 2025, 21:50

Продюсер Лавров: Долина отбила бы свою квартиру за полтора месяца

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Лариса Долина, пострадавшая от мошеннической схемы, могла бы «отбить» стоимость своей квартиры всего за полтора месяца, если бы вернула 112 миллионов рублей своей покупательнице Полине Лурье.





Об этом заявил NEWS.ru концертный директор артистки Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в таком случае певица вновь завоевала бы любовь публики и смогла бы собирать полные стадионы.



