Продюсер ответил, за какое время Долина могла отбить свою квартиру
Лариса Долина, пострадавшая от мошеннической схемы, могла бы «отбить» стоимость своей квартиры всего за полтора месяца, если бы вернула 112 миллионов рублей своей покупательнице Полине Лурье.
Об этом заявил NEWS.ru концертный директор артистки Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в таком случае певица вновь завоевала бы любовь публики и смогла бы собирать полные стадионы.
«Если бы она отдала деньги, народ бы просто побежал на ее концерты», — добавил собеседник.Продюсер также добавил, что сейчас зрители массово сдают билеты на концерты Долиной, а организаторы мероприятий опасаются сотрудничать с ней. По его мнению, такая ситуация может продолжиться, что приведет к дальнейшим потерям в доходах артистки.