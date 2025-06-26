«Ей ничего не нужно»: адвокат Прилучного заявила, что Муцениеце так и не начала общаться с сыном
Адвокат Прилучного сообщила, что Муцениеце так и не общается с сыном Тимофеем
Актриса Агата Муцениеце так и не начала общаться с сыном Тимофеем. Об этом сообщила адвокат её бывшего супруга Павла Прилучного Оксана Даниелова.
«Общения у них нет. Последний раз оно было порядка месяца назад. К сегодняшнему дню ничего не изменилось, она не выходила на связь. Есть фрагментарные появления перед судебным процессом. Потом она снова не выходит на связь, ей ничего не нужно», – подчеркнула правозащитница в беседе с URA.RU.Даниелова подчеркнула, что Тимофей, наблюдая за поведением родительницы, также не стремится к общению с ней.
Напомним, что недавно Муцениеце объявила о третьей беременности – она ждёт ребёнка от музыканта Петра Дранги. Однако, несмотря на это, судебные разбирательства с бывшим супругом продолжаются.
Прилучный по-прежнему добивается возбуждения уголовного дела о клевете. По словам адвоката, проверка подходит к концу. Даниелова добавила, что матери следует чётко понимать и нести ответственность за свои поступки, совершаемые с определёнными целями.
Следующее заседание суда по этому делу запланировано на 9 июля. Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. Сейчас их сын проживает с отцом, а дочь – с матерью.
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