«Ей ничего не нужно»: адвокат Прилучного заявила, что Муцениеце так и не начала общаться с сыном

26 июня 2025, 19:46

Адвокат Прилучного сообщила, что Муцениеце так и не общается с сыном Тимофеем

Агата Муцениеце с детьми (фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце так и не начала общаться с сыном Тимофеем. Об этом сообщила адвокат её бывшего супруга Павла Прилучного Оксана Даниелова.







«Общения у них нет. Последний раз оно было порядка месяца назад. К сегодняшнему дню ничего не изменилось, она не выходила на связь. Есть фрагментарные появления перед судебным процессом. Потом она снова не выходит на связь, ей ничего не нужно», – подчеркнула правозащитница в беседе с URA.RU.

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