«Свадьба свадьбой, но...»: Раскрыты новые подробности о личной жизни Дранги и Муцениеце

26 июня 2025, 12:52

Раскрыты подробности о личной жизни Петра Дранги и Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце и Пётр Дранга (Фото: Instagram* @agataagata)

На днях актриса Агата Муцениеце раскрыла беременность от аккордеониста Петра Дранги. Свадебная церемония запланирована на июль, но пара собирается ещё и обвенчаться. Подробности Kp.ru сообщил близкий друг звезды «Закрытой школы».





Поклонники звёздной пары требуют подробностей о предстоящем торжестве и тщательно следят за жизнью артистов. Местные жители района Патриарших прудов рассказывают, что замечали как по выходным Агата и Пётр проводят утро вместе, завтракая в одном из местных кафе.



По их словам, будущие супруги оживлённо болтают и выглядят счастливыми. Но учитывая предстоящую свадьбу и рождение малыша, актриса и музыкант вместе не живут.



«Свадьба свадьбой, но они даже не съехались, живут порознь», — говорят коллеги Муцениеце.