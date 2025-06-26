«Свадьба свадьбой, но...»: Раскрыты новые подробности о личной жизни Дранги и Муцениеце
Раскрыты подробности о личной жизни Петра Дранги и Агаты Муцениеце
На днях актриса Агата Муцениеце раскрыла беременность от аккордеониста Петра Дранги. Свадебная церемония запланирована на июль, но пара собирается ещё и обвенчаться. Подробности Kp.ru сообщил близкий друг звезды «Закрытой школы».
Поклонники звёздной пары требуют подробностей о предстоящем торжестве и тщательно следят за жизнью артистов. Местные жители района Патриарших прудов рассказывают, что замечали как по выходным Агата и Пётр проводят утро вместе, завтракая в одном из местных кафе.
По их словам, будущие супруги оживлённо болтают и выглядят счастливыми. Но учитывая предстоящую свадьбу и рождение малыша, актриса и музыкант вместе не живут.
«Свадьба свадьбой, но они даже не съехались, живут порознь», — говорят коллеги Муцениеце.Известно, что после всех мероприятий и встреч звёзды садятся по разным машинам и разъезжаются.
Ранее были раскрыты новые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги.
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