«Ей нужен мужик»: Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт

Лолита Милявская (Фото: Вконтакте @lolitamilyavskaya)
Певица Лолита Милявская посоветовала депутату Елене Пензиной встретить «хорошего мужа». Об этом информирует РЕН ТВ.
В январе текущего года чиновница призывала отменить концерт исполнительницы в регионе — после этого между ней и Лолитой в интернете завязалась перепалка.
На этот раз Лолита заявила, что проблема депутата заключается в ее одиночестве.
Лолита подчеркнула, что из-за отмен концертов она несет большие убытки. При этом Милявская уверена, что все проблемы с переносами выступлений временные.
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На этот раз Лолита заявила, что проблема депутата заключается в ее одиночестве.
«Она же занимается коммуналкой — это канализация, вывоз мусора… А травить Милявскую проще. Посмотрела в интернете, вроде симпатичная женщина. Я вот гормонально уже не замужем и меня не волнуют чужие проблемы, а ей еще нужен мужик. Я ей желаю хорошего мужа», — сообщила певица.
Лолита подчеркнула, что из-за отмен концертов она несет большие убытки. При этом Милявская уверена, что все проблемы с переносами выступлений временные.
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