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«Ей нужен мужик»: Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт

Лолита посоветовала депутату Пензиной встретить «хорошего мужа»
Лолита Милявская (Фото: Вконтакте @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская (Фото: Вконтакте @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская посоветовала депутату Елене Пензиной встретить «хорошего мужа». Об этом информирует РЕН ТВ.
В январе текущего года чиновница призывала отменить концерт исполнительницы в регионе — после этого между ней и Лолитой в интернете завязалась перепалка.

На этот раз Лолита заявила, что проблема депутата заключается в ее одиночестве.



«Она же занимается коммуналкой — это канализация, вывоз мусора… А травить Милявскую проще. Посмотрела в интернете, вроде симпатичная женщина. Я вот гормонально уже не замужем и меня не волнуют чужие проблемы, а ей еще нужен мужик. Я ей желаю хорошего мужа», — сообщила певица.

Лолита подчеркнула, что из-за отмен концертов она несет большие убытки. При этом Милявская уверена, что все проблемы с переносами выступлений временные.

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#концерт
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#жизнь
#певица
Появились новые подробности по делу о смерти Яниса Тиммы
Материалы о смерти Яниса Тиммы вернули на допроверку следователю
12 февраля 2025, 09:03

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Материалы о смерти Яниса Тиммы были возвращены на дополнительную проверку следователю по запросу адвоката, нанятого родственниками баскетболиста, сообщает Mash.
Семья по-прежнему считает, что Яниса могли довести до самоубийства. Прокурор удовлетворил просьбу защиты, теперь следователи Пресненского района Москвы должны провести дополнительное расследование.

В начале февраля латвийский адвокат семьи спортсмена Юрис Гринвалдс сообщил изданию Super, что уже подали жалобу на решение Следственного комитета не возбуждать уголовное дело. Он считает, что следователи ошиблись, не запросив у Анны Седоковой сообщения и фотографии, которые Янис отправлял ей перед своей смертью.

По словам Гринвалдса, певица утверждала, что незадолго до трагедии получила от Тиммы пугающий снимок с подготовленной веревкой. Семья баскетболиста надеется, что в ходе дополнительной проверки будет исследована переписка Яниса с его бывшей женой.

В ночь с 16 на 17 декабря в Москве был найден мертвым латвийский баскетболист Янис Тимма. Его тело обнаружили на лестничной площадке в центре города. Инцидент произошел в день 42-летия его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой.

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#семья
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«‎Необходимо раздеться»: Надежда Ангарская раскрыла секреты отношений с мужем и свекровью, рассказала о похудении и онкологии
12 февраля 2025, 09:02

Николай Федчук и Надежда Ангарская (Фото: Вконтакте @nadezhdaangaa)

В 2023 году Надежда Ангарская вступила в брак с футбольным тренером Николаем Федчуком. Этот союз стал для нее настоящим подарком судьбы, так как, по словам артистки, она наконец-то нашла поддержку и понимание.
Какие перемены произошли в её жизни после вступления в брак и какие изменения в образе жизни она приняла для повышения своего здоровья? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Конфликты и ревность

В отличие от ее первого брака, который был полон ревности и конфликтов, отношения с Николаем характеризуются гармонией и взаимопониманием. Надежда отмечает, что супруг поддерживает ее в любых начинаниях, включая творческие проекты и поездки.

«Самое главное в нашей семье и за что я особенно благодарна мужу, так это за то, что он поддерживает меня в любых обстоятельствах. В плане творчества вообще мне ничего не запрещает. Надо ехать в длительную командировку? Пожалуйста! Необходимо раздеться в кадре? Давай обсудим, почему нет? Такой вот он незашоренный человек. Мы с мужем дополняем друг друга, а это в семье очень важно», — заявила она.

Семейные ценности и воспитание детей

Надежда и Николай воспитывают полуторагодовалого сына Даниила. Помимо этого, у Надежды есть девятилетний сын Давид от предыдущего брака. Артистка подчеркивает, что дети стали центром ее жизни, она старается посвящать им все свое свободное время. Поддержка свекрови также играет важную роль в их семье, позволяя Надежде уделять внимание карьере и личным проектам.

Николай Федчук и Надежда Ангарская (Фото: Вконтакте @nadezhdaangaa)

Борьба с лишним весом

На протяжении многих лет Надежда Ангарская ведет борьбу с лишним весом. Недавно она сбросила 17 килограммов после того, как почувствовала ухудшение самочувствия на репетициях. Певица обратилась к эндокринологу, который назначил ей безуглеводную диету и медикаментозное лечение. Надежда осознает важность контроля своего веса не только для внешности, но и для здоровья.

Здоровье как приоритет

Ангарская признается, что сбросила вес также из-за опасений развития сахарного диабета, которым страдал ее отец. Онкологическое заболевание у него развилось на фоне диабета, что стало для Надежды серьезным предупреждением. Теперь она активно использует рекомендации врачей и применяет различные добавки и витамины для контроля аппетита и поддержания здоровья.

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#статьи
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«Нож в сердце я не прощаю»: Мондезир ответил на обвинения Ефременковой про выбитые зубы и указал на ее лживость
В семейных разборках звезд «Дома-2» Мондезир дал ответ на слова Ефременковой про его угрозы
12 февраля 2025, 07:30

Мондезир Свет-Амур с детьми (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)

Семейный скандал между расставшимися звездами «Дома-2» Юлией Ефременковой и Мондезиром Свет-Амуром никак не утихнет. Бывшие возлюбленные не могут найти общий язык даже ради своих общих детей, а их перепалки становятся все более резкими. Как правило, Юлия высказывается в сети чаще и довольно откровенно. Одно из ее недавних заявлений так возмутило футболиста, что он решил прояснить «недосказанность» в интервью с VOICE.
Для начала надо уточнить важный момент: сыновья бывшей пары живут с матерью в Краснодаре, а отец видится с ними только время от времени. Однако даже редкие встречи стали камнем преткновения: Ефременкова обвинила бывшего мужа в угрозах, заявив, что он клялся выбить ей зубы, если она не привезет детей.

«Мой прайд!»: Мондезир опубликовал обращение к сыновьям после претензий Юлии Ефременковой. Почему звезда «Дома-2» запретила видеться с детьми?
«Мой прайд!»: Мондезир опубликовал обращение к сыновьям после претензий Юлии Ефременковой. Почему звезда «Дома-2» запретила видеться с детьми?
Свет-Амур не стал отмалчиваться и прокомментировал ситуацию, поскольку подобные слова бывшей сильно взбудоражили публику.

Мондезир Свет-Амур с детьми (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)

«Да, это было сказано сгоряча. Была ситуация: я узнал, что человек едет в Москву без детей, я написал, естественно, няне, сказал о том, чтобы мать привезла их с собой, потому что я их очень жду. На это мать моих детей через няню ответила: «Нет, пусть выходит со мной на связь». И я просто в общении с няней, которая в принципе эту информацию не должна была передавать, сказал, что, если Юля не привезет детей, я выбью ей зубы», — поделился Мондезир, желая указать, что выговорился на эмоциях, не рассчитывая, что про это узнает Ефременкова и воспримет как «угрозу».

Мондезир Свет-Амур с сыном (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)

При этом Свет-Амур раскрыл, что намеренно не идет на контакт.

Экс-участник «Дома-2» признался, что не может простить Юлии ее поступков, ведь считает их предательством. Он был счастлив в браке, полностью отдавался семье, но внезапно получил «нож в сердце».

«Также я никогда ей не прощу, что спустя месяц после произошедшего она подвергла моих детей опасности, приведя их в дом к наркоману. И все мы знаем, чем закончилась эта история», — добавил Мондезир.
По мнению Свет-Амура, постоянная ложь со стороны Ефременковой мешает нормальному общению. Он не хочет, чтобы их дети становились частью ее интриг.

«Шокирующая правда»: Юлия Ефременкова раскрыла, зачем на самом деле Мондезир приехал в Краснодар
«Шокирующая правда»: Юлия Ефременкова раскрыла, зачем на самом деле Мондезир приехал в Краснодар
Несмотря на сложные отношения с Юлией, экс-участник «Дома-2» старается поддерживать связь с сыновьями, хоть и вынужден делать это через няню. Он передает им подарки, игрушки и одежду, но мечтает о том, чтобы видеть их чаще и участвовать в их жизни напрямую.

Сыновья Свет-Амура и Ефременковой (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)

Остается ли у Мондезира надежда на перемирие ради возобновления контакта с детьми? Пока он твердо заявляет, что верит в дружбу между бывшими, а, если личные отношения не ладятся — то все равно необходим компромисс, если есть общие дети. Родители должны быть способны вести о них диалог.

Кстати, сам Свет-Амур после разрыва до сих пор не нашел новую избранницу, несмотря на многочисленные слухи о его романах.

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#мать
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#любовь
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#конфликт
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«Страшно, невыносимо. Но мы будем бороться»: Екатерина Волкова поделилась трагедией, у любимого пса — рак крови
Актриса Екатерина Волкова рассказала о диагнозе рака крови у любимой собаки Бо
12 февраля 2025, 05:19

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* @volkovihome)

Вечером 11 февраля Екатерина Волкова поделилась, что переживает один из самых сложных периодов в своей жизни — ее верному другу, собаке породы акита-ину по кличке Бо, диагностировали рак крови. Актриса сообщила о трагедии подписчикам в Instagram*, не скрывая, насколько ей трудно смириться с диагнозом. Но, несмотря на страхи, она настроена бороться за будущее питомца и надеется, что лечение поможет продлить ему годы счастливой жизни.
«Я всегда знала, что эти преданные глаза и виляющие хвостики входят в нашу жизнь ненадолго. Но как же невыносимо это принимать. Я не умею отпускать. Не умею мириться с тем, что их уход — часть договора, о котором никто не предупреждает, когда ты впервые гладишь теплый щенячий лоб», — призналась Волкова.
Бо стал частью семьи много лет назад. Для Екатерины он не просто собака, а настоящий друг и преданный спутник. Сейчас его ждет курс химиотерапии. Актриса говорит, что боится этого испытания, но не намерена сдаваться. Она обращается к подписчикам за поддержкой, ведь вера и любовь, по ее словам, творят чудеса.

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* @volkovihome)

«Держите за нас кулачки. Бо уже мой герой — а герои заслуживают боя до конца», — заявила она.
Фанаты актрисы откликнулись с теплыми словами и словами поддержки. Многие стали делиться своими историями, рассказывая, как их питомцы смогли справиться с тяжелыми диагнозами.

«Нашему биглю поставили лимфому в 8,5 лет. Благодаря 4 химиотерапиям (первая не помогла, врач назначил следующие человеческие), грамотному лечению и наблюдению на основе всех анализов, спустя год наша девочка жива и очень активна! Всей семьей желаем успехов в лечении и выздоровления малышу Бо!», — написал один из комментаторов, заодно дав совет по специалисту, к которому можно обратиться.
Все же любовь к домашним питомцам объединяет людей.

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Ножки-спички и стройность от горя: Анна Седокова сильно похудела после смерти Тиммы. В каком состоянии певица, какие у нее планы?

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#собака
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#любовь
#питомцы
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Ножки-спички и стройность от горя: Анна Седокова сильно похудела после смерти Тиммы. В каком состоянии певица, какие у нее планы?
Седокова сильно похудела, но возвращается к ​деятельности после смерти Тиммы
12 февраля 2025, 01:45

Анна Седокова (Фото: скриншот видео Telegram @secretanna)

Анна Седокова постепенно возвращается к активной жизни после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и проблемных обсуждений, которые начались после гибели мужчины. Но путь к восстановлению идет тяжело, рассказывает «СтарХит», подмечая изменения во внешности певицы.
14 февраля Седокова выступит в алма-атинском ресторане Laureate, где билеты стоят 100 тысяч казахстанских тенге за место (20 тысяч рублей). Вопреки слухам, большая их часть уже продана. При этом в январе зрители увидели Седокову сразу в двух программах: в реалити «Выжить в Самарканде» на ТНТ и музыкальном шоу «Три аккорда» на Первом канале.

Анна Седокова примерно полгода назад (Фото: скриншот видео Instagram* @annasedokova)

В съёмках последнего Седокова выбрала песню Кати Огонёк «Я не могу без него», которая отразила её внутреннее состояние. Чувства Анны после потери Тиммы подходят под строки: «Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю».

«Я не знаю, почему выбрала «Я не могу без него», но услышала ее и каждое слово отозвалось у меня в сердце. Надеюсь так будет и у вас», — призналась она в недавнем Instagram*-посте.
«Мама вылетела»: Седокова не прошла испытание на шоу «Выжить в Самарканде» и отправляется домой
«Мама вылетела»: Седокова не прошла испытание на шоу «Выжить в Самарканде» и отправляется домой
За последние месяцы певица резко похудела, и это заметно по её новым фото в соцсетях. Стройные ноги с тонкой талией — но достигнуто это скорее всего не диетами, а стрессом. Она всегда стремилась держать себя в форме и хотела сбросить лишние килограммы, однако текущая худоба наводит на печальные мысли.

Анна Седокова в феврале 2025 (Фото: скриншот видео Telegram @secretanna)

Сейчас Анна проводит дни дома, пытаясь восстановить силы. Она делится кадрами уютных вечеров: сын Гектор, собака, плед и фильмы с Сарой Джессикой Паркер. Но за этой идиллией — решение, которое она приняла в критический момент. Когда сверстники мальчика начали спрашивать его о суициде отца, Седокова, едва стоя на ногах, собрала вещи и уехала из страны.

«Я не могла позволить другим влиять на его восприятие мира… Купила билеты, хотя падала в обмороки», — говорила Седокова.
Её главная цель на данный момент — оградить сына от травмирующих вопросов и самой найти опору в работе. Концерт в Алма-Ате станет для неё не просто выступлением, но и проверкой на прочность.

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