Актриса Анна Хилькевич рассказала, что крестила восьмимесячную дочь
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич крестила восьмимесячную дочь. Таинство прошло в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде.
«Вчера у нашей семьи был очень важный день. Крестины Оливии были в очень красивом месте. Старый монастырь, где прям чувствовалась сильная энергетика намоленного места. Теперь наша малышка крещеная. Все прошло замечательно», — написала Хилькевич в личном блоге.
По словам актрисы, после праздника у нее остались прекрасные воспоминания об этом дне. Анна добавила, что в ближайшее время покажет лицо дочери.
Ранее Анна Хилькевич объяснила, почему следит за нянями своих дочерей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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