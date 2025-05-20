«Ей помогают самые настоящие колдуньи»: экстрасенс Гречишникова раскрыла, как Бузовой удалось сохранить популярность

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Телеведущая и певица Ольга Бузова большую часть своей жизни блистает на экране. И если карьеру ей удалось построить, то обрести счастливые отношения – нет.
Медиум и ведьма Марина Гречишникова в беседе с Общественной службой новостей заявила, что своему успеху в мире шоу-бизнеса Бузова обязана не только трудом и целеустремлённостью.
Гречишникова подчеркнула, что певице помогают удержать карьеру, а в жертву приносят её женское счастье. Именно поэтому у артистки всё ещё нет мужа и детей.
Однако собеседница отметила, что у этого контракта есть срок, после истечения которого Бузова, возможно, обретёт настоящее счастье.
В заключение ведьма добавила, что многие представители шоу-бизнеса обращаются к магам, чтобы приумножить, что имеют, и сохранить популярность.
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«Ольге помогают самые настоящие колдуньи, которые занимаются погостной магией. И именно через ритуалы на питерских погостах они помогают Бузовой удержаться в жестоком мире шоу-бизнеса и, что называется, держать марку», – отметила Гречишникова.Медиум подчеркнула, что при заключении контакта с потусторонними силами, приходится чем-то платить. Для Бузовой разменной монетой стала личная жизнь.
Гречишникова подчеркнула, что певице помогают удержать карьеру, а в жертву приносят её женское счастье. Именно поэтому у артистки всё ещё нет мужа и детей.
Однако собеседница отметила, что у этого контракта есть срок, после истечения которого Бузова, возможно, обретёт настоящее счастье.
В заключение ведьма добавила, что многие представители шоу-бизнеса обращаются к магам, чтобы приумножить, что имеют, и сохранить популярность.
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Анастасия Чинкова