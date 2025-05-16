«Идет с оглушительным успехом»: Ольга Бузова рассказала об итогах своей 21-летней карьеры на телевидении

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)
Ольга Бузова отметила 21-летие своей карьеры на телевидении. Общество узнало о звезде еще на проекте «ДОМ-2», куда пришла Бузова в возрасте 18 лет. Сейчас Ольга одна из самых влиятельных и известных персон в российском шоу-бизнесе.
По факту праздника певица опубликовала большой пост в своих соцсетях.
Как пишет Starhit, фанаты в комментариях активно поздравляли Ольгу за достижение столь значительной даты. Многие отмечают трудоголизм Бузовой и ее выдержку. Звезда смогла выстоять против многочисленного хейта, с которым встречалась на протяжении всей карьеры.
Несмотря на успех, в личной жизни Бузова до сих пор не обрела свое счастье. Певица очень тщательно подходит к выбору партнера и отца будущих детей. Ольга была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым в итоге развелась. К тому же она состояла в отношениях с блогером Давой, но роман также не увенчался успехом.
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«Сегодня 21 год, как я на телевидении. Pовно 21 год назад ваша Леди Бу впервые появилась на телеэкранах. Вы наблюдали мой путь от 18-летней девочки до профессионала, лучшей ведущей, по версии „КП“, последних лет. Спасибо, что вы со мной. Даже не буду перечислять свои проекты — все они известны и идут с оглушительным успехом. Спасибо вам за это», — благодарит подписчиков Бузова.
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Как пишет Starhit, фанаты в комментариях активно поздравляли Ольгу за достижение столь значительной даты. Многие отмечают трудоголизм Бузовой и ее выдержку. Звезда смогла выстоять против многочисленного хейта, с которым встречалась на протяжении всей карьеры.
Несмотря на успех, в личной жизни Бузова до сих пор не обрела свое счастье. Певица очень тщательно подходит к выбору партнера и отца будущих детей. Ольга была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым в итоге развелась. К тому же она состояла в отношениях с блогером Давой, но роман также не увенчался успехом.
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Иван Мусатов