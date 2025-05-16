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«Идет с оглушительным успехом»: Ольга Бузова рассказала об итогах своей 21-летней карьеры на телевидении

Ольга Бузова отметила 21-летие своей телевизионной карьеры
Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова отметила 21-летие своей карьеры на телевидении. Общество узнало о звезде еще на проекте «ДОМ-2», куда пришла Бузова в возрасте 18 лет. Сейчас Ольга одна из самых влиятельных и известных персон в российском шоу-бизнесе.
По факту праздника певица опубликовала большой пост в своих соцсетях.

«Сегодня 21 год, как я на телевидении. Pовно 21 год назад ваша Леди Бу впервые появилась на телеэкранах. Вы наблюдали мой путь от 18-летней девочки до профессионала, лучшей ведущей, по версии „КП“, последних лет. Спасибо, что вы со мной. Даже не буду перечислять свои проекты — все они известны и идут с оглушительным успехом. Спасибо вам за это», — благодарит подписчиков Бузова.

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Как пишет Starhit, фанаты в комментариях активно поздравляли Ольгу за достижение столь значительной даты. Многие отмечают трудоголизм Бузовой и ее выдержку. Звезда смогла выстоять против многочисленного хейта, с которым встречалась на протяжении всей карьеры.

Несмотря на успех, в личной жизни Бузова до сих пор не обрела свое счастье. Певица очень тщательно подходит к выбору партнера и отца будущих детей. Ольга была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым в итоге развелась. К тому же она состояла в отношениях с блогером Давой, но роман также не увенчался успехом.

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Жена режиссера Сарика Андреасяна Моряк показала фигуру на 5-й день после родов
15 мая 2025, 22:54

Сарик Андреасян и Елизавета Моряк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена режиссера Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк показала в соцсетях фигуру на пятый день после родов. Мама двух дочерей сняла видео в полный рост и сделала коллаж. Можно заметить, что звезда в восторге.
«Пятый день после родов! Господи, даже я в шоке!» — написала она.

Фото:Instagram*/moryakliza

По словам Елизаветы, она уже следит за питанием. Девушка также предпочитает снимать корсет перед приемом пищи.

«Не вылезаю из корсета. Но перед едой всё же, предпочитаю его снимать», — добавила Лиза Моряк.

О рождении дочери Сарика и Лизы Шарлиз стало известно 10 мая. Молодая мама рассказала, что у них с мужем были настоящие партнерские роды. Кроме того, знаменитость выкладывала видео, в котором было сказано, что супруги отправляются в роддом.

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15 мая 2025, 21:52

Джо Дон Бейкер (Фото: kinopoisk.ru)

Американский актер Джо Дон Бейкер, сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде, скончался на 90-м году жизни. Артиста не стало 7 мая, смерть подтвердили его родственники.
«Прощаясь с Джо Доном, в нашем сердце останутся воспоминания и любовь, которые он нам дарил. Хотя его больше нет, его дух всегда будет рядом, и он станет нашей путеводной звездой. Покойся с миром, Джо Дон. Тебя будет очень не хватать, но никогда не забудут», — сказали родственники Бейкера.
Джо Дон Бейкер родился в Техасе 12 февраля 1936 года. Мужчина был студентом колледжа, занимался футболом и баскетболом, в 1959 году ушел в армию, а потом занялся актерским мастерством в Нью-Йорке. Самая узнаваемая роль датирована 1973 годом в фильме «Широко шагая», где Бейкер играл шерифа.

Кроме того, он играл агента ЦРУ Джека Уэйда в фильмах о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда», «Золотой глаз» и злодея Брэда Уитакера в картине «Искры из глаз».

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#звёзды
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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фигуру в купальнике
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в бикини на отдыхе в Дубае
15 мая 2025, 20:55

Мерьем Узерли (Фото: Instagram*/meryemuzerlimeryem)

Фигуру в купальнике показала звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли. Кадры из бассейна в Дубае она опубликовала в соцсетях. Бьюти-обозреватели подчеркнули, что подобные фото редкость для Узерли.
При этом юзеры регулярно говорят о переменах во внешности актрисы. К примеру, два года назад кинозвезду пригласили на Каннский фестиваль. Тогда фанаты подозревали, что Мерьем переборщила с уколами красоты.


Фото: Instagram*/meryemuzerlimeryem

«Наколола себе инъекций тоже», «Что у Мерьем с лицом?», «Выглядит как будто пластику сделала», — писали пользователи.

Однако позже выяснилось, что ничего катастрофического не произошло. Телеведущая Виктория Боня показала Узерли крупным планом в качестве доказательства.

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#мир
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#фильм
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Джиган рассказал о необычном поздравлении друзей с днем рождения
Джиган рассказал, что друзья необычно поздравили его с днем рождения
15 мая 2025, 20:33

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал о первом сексуальном опыте с цыганкой в новом шоу «Джиганина». Он уточнил, что в юности друзья необычно поздравили его с днем рождения.
«У нас на районе было много цыган. И это было с цыганкой в сарае. У меня был день рождения. И у нас на районе была цыганка, она всем давала. И пацаны такие: «Вот, подарок будет». И мне привели девочку-цыганку, красивую», — рассказал Джиган.
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Сбежавший в Лондон иноагент Oxxxymiron* хочет заработать в РФ на своем имени
Oxxxymiron* хочет заработать в России на своем имени
15 мая 2025, 19:38

Мирон Федоров* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Сбежавший в Лондон в 2022 году рэпер-иноагент Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) хочет заработать на своем имени в России. Критиковавший Родину исполнитель зарегистрировал собственный творческий псевдоним в качестве бренда в Роспатенте. Заявку он подал еще в прошлом году.
Теперь музыкант сможет торговать различной продукцией под одноименным товарным знаком: верхней одеждой, спортивными сумками, брелоками и компакт-дисками. Кроме того, под брендом Oxxxymiron* могут выходить фильмы и шоу. Исключительные права действуют до 2034 года.

Мирона Федорова* внесли в реестр иноагентов в октябре 2022 года. В СМИ была информация, что рэпера обвиняли в растлении малолетних. По словам одной из предполагаемых жертв, он изнасиловал ее на концерте, а вторая утверждала, что Федоров* хотел секса с ней.

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