«Идет с оглушительным успехом»: Ольга Бузова рассказала об итогах своей 21-летней карьеры на телевидении

Ольга Бузова отметила 21-летие своей карьеры на телевидении. Общество узнало о звезде еще на проекте «ДОМ-2», куда пришла Бузова в возрасте 18 лет. Сейчас Ольга одна из самых влиятельных и известных персон в российском шоу-бизнесе.