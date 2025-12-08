«Эйджизм — ниже плинтуса»: Эвелина Блёданс высказалась о критике своей внешности

08 декабря 2025, 20:53

Блёданс заявила о недопустимости эйджизма и публичных комментариев о возрасте

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Эвелина Блёданс прокомментировала критику в адрес своей внешности. Актриса отметила, что особенно неприятно читать замечания от молодых девушек о морщинах или других возрастных изменениях. Её слова приводит 7Дней.ru.





Блёданс заявила, что осознаёт все особенности своей внешности и не считает корректным публичное обсуждение этой темы. Она подчеркнула, что критиковать можно профессиональные работы, но не внешность.

«Например, такой любимый у нас «эйджизм» — это вообще ниже плинтуса! Ну не может какая-то малолетка мне, женщине 50+, писать, как у меня морщина залегла. Ну залегла у меня морщина! У меня, простите, возраст», — высказалась актриса.