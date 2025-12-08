«Врагам не пожелаю»: Плющенко рассказал о грядущих переговорах по Костылевой
Карьеру Елены Костылевой в академии Плющенко обсудят в середине декабря
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил о предстоящих переговорах по карьере фигуристки Елены Костылевой. Спортсмен опубликовал заявление в личном блоге.
По его словам, обсуждение будущего 14-летней спортсменки в его академии запланировали на середину декабря.
«У нас очень сложная ситуация (врагам не пожелаю), но я очень надеюсь, что и переговорщики, и юристы найдут выход из этой ситуации. Я очень люблю Лену, но мне с большим трудом далось это решение, но я его принял», — написал фигурист.8 декабря появилась информация, что Плющенко не намерен продолжать работать с Костылевой из-за позиции её матери. В ноябре тренер публично обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью и применении физического насилия. Сама же мать юной фигуристки обвинила Плющенко в разрушении семьи.