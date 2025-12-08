«Не на задворках»: Никита Джигурда раскрыл, как встретит Новый год

08 декабря 2025, 19:42

Никита Джигурда проведёт новогоднюю ночь с семьёй, а не на сцене

Никита Джигурда (Фото: Instagram* @instadzhigurda)

Шоумен Никита Джигурда рассказал, что не планирует работать в новогоднюю ночь.





В беседе с Общественной Службой Новостей Джигурда заявил, что все проекты, связанные с праздником, завершит до 31 декабря. Артист объяснил свою позицию.

«Новый год — время, которое человек должен проводить с родными, а не выступая где-то на задворках. Мы традиционно любим посещать центр Москвы, цитировать классиков, фотографироваться с окружающими, которые тоже отмечают этот праздник», — высказался артист.