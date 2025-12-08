«Не на задворках»: Никита Джигурда раскрыл, как встретит Новый год
Шоумен Никита Джигурда рассказал, что не планирует работать в новогоднюю ночь.
В беседе с Общественной Службой Новостей Джигурда заявил, что все проекты, связанные с праздником, завершит до 31 декабря. Артист объяснил свою позицию.
«Новый год — время, которое человек должен проводить с родными, а не выступая где-то на задворках. Мы традиционно любим посещать центр Москвы, цитировать классиков, фотографироваться с окружающими, которые тоже отмечают этот праздник», — высказался артист.Помимо этого, шоумен отметил, что любит устраивать в праздничный вечер бал-маскарад. На этих мероприятиях он и его гости перевоплощаются в сказочных персонажей.
