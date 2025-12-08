Татьяна Овсиенко рассказала, как пережила уход мужа, которого ждала из тюрьмы

08 декабря 2025, 19:34

Татьяна Овсиенко впервые прокомментировала расставание с Александром Меркуловым

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)

Певица Татьяна Овсиенко в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о расставании с гражданским мужем Александром Меркуловым. Она ждала его несколько лет из тюрьмы.





Овсиенко сообщила, что они с Меркуловым не ссорились. Мужчина тайно собрал вещи и ушёл.

«Человек не объяснил причину: понравилась другая девушка, возвращаюсь в семью или просто не люблю. Я просто видела, как потихонечку трое суток выносятся вещи. Даже мысль была: может, он квартиру купил и готовит мне сюрприз», — рассказала Татьяна.

«Когда он уходил, я не смотрела на него, на балконе стояла отвернувшись. Он говорит: «Ну, я ухожу…» Наверное, ждал, что я развернусь, брошусь к нему», — отметила она.

